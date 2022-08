El acoso laboral, un número que alarma en Argentina

Una de cada cuatro personas en Argentina sufre o ha sufrido acoso laboral, un fenómeno también conocido como "mobbing" ante el que una baja proporción de empresas adopta acciones para prevenirlo, de acuerdo con una encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran.

Según el sondeo, la incidencia del hostigamiento en el ámbito laboral aumenta al 39 % cuando se pregunta a los encuestados si han presenciado algún episodio de este tipo.

Esta diferencia puede deberse a que es más fácil, y menos doloroso, reconocer el acoso laboral cuando otros son los protagonistas.

El estudio indica que el 46% de los consultados afirman que en su lugar de trabajo no se han adoptado políticas contra el "mobbing", el 41% no sabe si existen o no este medidas en este sentido y solo el 13% dijo conocer que en la empresa donde trabaja hay protocolos específicos contra el acoso laboral.

Pese a la alta incidencia del acoso laboral en Argentina, el 82% de los consultados dijo que prefiere compartir el lugar de trabajo con su equipo frente a un 18% que prefiere trabajar en soledad, desde su hogar.

"Parece que la pasión pandémica por el trabajo remoto encontró su límite: la necesidad humana de habitar un espacio con otras personas para poder desarrollar vínculos y compartir experiencias", indicó Carolina Molinaro, jefa de marketing de Bumeran.

El sondeo también revela que para el 48% de los consultados la convivencia con sus compañeros en el lugar del trabajo es "buena" y para el 41% es "excelente".

Solo un 8% la consideró regular y apenas un 3% la calificó de forma negativa.