ATE volvió a las calles en la antesala de la paritaria

Una importante columna de trabajadores estatales se dieron cita en la intersección de San Martín y Garibaldi este lunes por la mañana, la idea era marchar desde este punto hasta el Centro de Congreso y Exposiciones donde el Ejecutivo provincial había citado a los gremios para desarrollar las paritarias.

ATE decidió llegar al encuentro con el Gobierno demostrando su poder de convocatoria. No se trata de la primera oportunidad. Es que, si bien el sindicato que comanda Roberto Macho no participó de la masiva marcha organizada por el SUTE y Ampros, sí viene realizando medidas de fuerza en las que su presencia no pasan desapercibida: cortes de calles, rutas y marchas por el microcentro.

Antes de ingresar al cónclave, Macho aseguró que mantendrán el reclamo de un aumento de emergencia de $40.000 y que cualquier ofrecimiento por debajo de estas demandas será rechazado. Pero no se trata del único pedido que se realiza desde e sindicato, también se requerirá el pase a planta de los contratados.

"El gobierno ya ha dicho que tiene la plata, entonces esperamos que ese dinero se repartido de forma justa", aseguró el dirigente.

Por otra parte, advirtió que, en caso de que se rechace la propuesta, endurecerán el plan de lucha con asambleas y convocarán a un gran paro.