El alimento clave que se encuentra en riesgo por la escasez de materia prima

La situación en relación al precio del dólar sigue impactando en todos los sectores productivos del país, desde las grandes empresas hasta los consumidores abordan estrategias que les permitan sortear la incertidumbre que reina en relación a los precios de los productos. Tal es el caso de los panaderos, quienes ante la escasez de materia prima para la elaboración de los productos y el aumento de los costos percibido los últimos días coinciden en que la situación es prácticamente "insostenible".

La venta de panificados y sus derivados se encuentra afectada debido a la escasez de materia prima que se utiliza para la elaboración e impactaría en el precio final de los mismos que sufriría un aumento en los próximos días. Desde el día lunes, los dueños de las panaderías no pueden comprar azúcar para la fabricación de sus productos debido a que los proveedores no entregan los bolsones de ese insumo ya que no disponen de precios de referencia para la venta de los mismos.

"No podemos hablar de porcentajes de aumento de los panificados pero estamos en contacto permanente con otros panaderos de la cámara y la semana que viene nos reunimos para ver las medidas a tomar"

"El margen de ganancia cada vez es más chico, tratamos de no subir los precios porque se entiende que el pan es un producto de primera necesidad para las familias pero la situación es insostenible, no tenemos valores de referencia y los proveedores nos suben los precios todas las semanas", explicó Cristian Di Betta, presidente de la Cámara Empresaria de Panaderos.

"No podemos hablar de porcentajes de aumento de los panificados pero estamos en contacto permanente con otros panaderos de la cámara y la semana que viene nos reunimos para ver las medidas a tomar. Tenemos mucha incertidumbre, no sabemos a qué precio vender los productos ni los costos de la materia prima que utilizamos. Si vendemos todo el stock que tenemos en depósito no sabemos cuánto vamos a pagar la reposición de esos productos", agregó.

Aumento de las materias primas

El referente del sector que nuclea a los dueños de las panaderías se mostró preocupado por la situación y dijo: "La bolsa de 50 kg que es la que usa el panadero no la entregan porque no saben a qué precio venderla. Eso nos afecta de manera directa ya que el azúcar es una materia prima clave para nosotros ya que la utilizamos en muchos productos".

"No tenemos precios de referencia y eso es gravísimo. Por ahí un proveedor te dice te voy a enviar algo pero no te lo facturo...eso nos perjudica ya que no sabemos a qué precios debemos venderlo. Nos está pasando con el aceite que está en falta y no podemos reponerlo", manifestó Di Betta.

Al aumento de los fletes percibido hace pocos días se suma el aumento de $500 que registraron los huevos, lo cual impacta de manera directa en el sector ya que de $4.700 que pagaban por un cajón pasaron a abonar $5.200 en menos de una semana. "En cuanto a la margarina y la grasa, los precios también van a cambiar, una caja de grasa la semana pasada salía $5.200 y el jueves ya costaba $5.900, son $700 de aumento de un día para el otro", explicaron desde la Cámara Empresaria de Panaderos.

Otro aspecto que mencionaron los referentes del sector de los panificados es que la cantidad de harina subsidiada que reciben en la provincia de Mendoza es escasa y no alcanza para cubrir las necesidades de los productores. Los productos descartables que utilizan para la venta (bolsas, cartones, bandejas y tiras para envolver las tortas) también sufrieron un fuerte incremento que llega al 40% y seguramente será trasladado al costo final del pan y sus derivados en los próximos días.