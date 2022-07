Incertidumbre de comerciantes minoristas por la escalada del dólar

MDZ hablo con Ángel, un importante comerciante platense del rubro de sanitarios, griferías y repuestera de gas y agua. El panorama que relató no fue nada alentador. La semana pasada había recibido listas con aumentos en dólares del 15% y en pesos del 20 al 50%.

En la madrugada, antes de abrir sus locales, recibió WhatsApp de sus proveedores avisándole que suspendían las ventas hasta nuevo aviso. Además, informaban que los pedidos tomados iban a ser facturados con precios vigentes al momento de la entrega.

Al responder el llamado de MDZ, la voz de Ángel estaba cargada de preocupación y pesimismo por la situación. Lo primero que nos dijo fue: “Hoy abrí con una incertidumbre total. A las 6 de la mañana me desayune con el mensaje de Dynatecnica, uno de mis proveedores que vende flexibles de acero inoxidable para gas, avisándome que cerró la venta hasta nuevo aviso porque no saben qué hacer ante la situación del país".

Ese fue el primer mensaje que recibí a las 6 de la mañana, el segundo lo recibo a la media hora de una de las empresas más grande del país que me provee de todos los repuestos y accesorios para cocinas, termotanques, calefones; diciéndome lo mismo. Y yo estaba esperando un pedido que venía con un aumento importante”.

“Por ejemplo, las termocuplas, que son de cobre aumentaron un 50% y cerraron las ventas, me tenían que traer mercadería y ya me avisaron que no me la van a traer y estaban corrigiendo el resto de la lista. Ahora no se cuando me van a traer las termocuplas ni a qué precio y las preciso porque casi no tengo stock”, sostuvo el comerciante.

Ángel dijo que desde el año pasado recibe listas todos los meses, en algunos productos cada 15 días, con aumentos de 5 al 10%, y aclaro que “nunca había pasado como en la última semana, y eso que hace más de 40 años que nos dedicamos a esto”. Y agregó: “El Grupo Latín, que es un proveedor importante de bombas, llaves de paso, grifería, cañerías y la mayoría de los productos que vendemos en el local, mandó una lista con fecha del 30 de junio con un aumento del 15% en dólares de los productos importados y de un 18% promedio de la mercadería nacional. Hace un rato me mandaron un mensaje avisándome que suspendían las ventas hasta nuevo aviso”.

Asimismo, el comerciante platense añadió: “Otros proveedores como es el caso de FV, están entregando la mercadería a cuentagotas. Para eso tengo que hacer un pago anticipado y están tardando mucho en entregar. Eso es lo que está pasando también con muchas empresas, primero se aseguran el pago y después la entrega es a los premios”.

En cuanto a lo que está pasando con otros comercios chicos de su rubro y con ferreterías de barrio dijo: “El gran problema, por lo que me dicen los clientes, es que han subido los precios un 100%. Por ejemplo, si la semana pasada vendían un metro de cobre a $1.100 hoy te lo están vendiendo a $2.200. Yo todavía no hice eso, estoy viendo como sigue el panorama. Eso si lo que es importado no lo estoy vendiendo, porque no puedo reponerlo y lo importado representa un 80% de lo que vendo en el local. El 20% que estoy vendiendo de mercadería nacional no me alcanza para mantener la estructura que tengo”.

El panorama que pintó Ángel no es nada alentador: “Lo que tendría que hacer es lo que se hacía en la época de Alfonsín, poner un cartel que diga ‘cerrado por balance’ y cerrar el local una semana y ver qué pasa. Los proveedores la semana pasada habían calculado la mercadería con un dólar a $250, yo dije 'bueno con eso ya está', pero por lo que estoy viendo con eso no alcanza. Están todos preocupados por la incertidumbre de no saber hasta dónde puede llegar el dólar”.

En tanto, el comerciante de sanitarios y griferías platense marcó la diferencia con otras crisis económicas que atravesamos los argentinos: “En la crisis del 2001, vos ibas a las empresas con dinero, hacías una oferta en efectivo y te vendían la mercadería. Eso hoy no esta pasando, no hay mercadería porque la mayoría es importada. Y las empresas que tienen stock de mercadería la están cuidando cerrando sus ventas. Ellos sólo dan la cara ante el comerciante y yo como comerciante que tengo un mostrador de mas de 500 personas por día, tengo que dar la cara ante esas 500 personas. Es muy difícil esta situación para mí como comerciante; para las empresas es fácil cierran las ventas y ya está, te mandan un WhatsApp y no te contestan el teléfono".

Sobre las fábricas nacionales sostuvo: “El problema que tienen son los insumos, que son importados, por ejemplo, una de las empresas que me provee canillas no puede seguir produciendo porque los vástagos son de bronce y es un material, entre otros, que no se consigue”.

Por último, Ángel dijo con resignación: “Yo me voy a mantener abierto esperando. Vendiendo lo justo y necesario para poder pagar los sueldos de los empleados. El tema es que la gente no compra, no tiene plata. Compran lo justo para hacer un arreglo de emergencia. No se ponen a encarar una reforma de cocina y baño, ni a construir de cero, y el que encaró una obra, ahora la puso en pausa hasta ver que es lo que va a pasar".