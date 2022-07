Era mendocino, soñaba con ser un gran boxeador y murió en España: su familia pide justicia

Había un regalo con el que Ariel era feliz, ya desde muy pequeño: un par de guantes de box y una bolsa para practicar su deporte favorito. Fue a los ocho años, cuando sin rodeos, le pidió su papá, Marcelo Camargo (49), que le enseñara los secretos para moverse dentro de un ring de verdad y esquivar así las piñas que llegaran desde el otro lado. Quería entrenarse, soñaba con ser uno de esos boxeadores que tanto había visto en la tele. Ariel Camargo se esforzó tanto por llegar a ese objetivo, que desde ese momento y en adelante, nunca escatimó esfuerzos. Fueron, de hecho, ese amor y esa disciplina, los pilares que lo llevaron a ganar un torneo nacional en 2017 y numerosos reconocimientos que lo llevaron a España para iniciar su carrera profesional, nada menos que con Gabriel Sarmiento, el ex entrenador del reconocido maravilla Martínez.

Hoy se cumplen seis meses desde que el joven mendocino de 21 años murió luego de ser atropellado de manera trágica en una avenida de la ciudad de Elche (Alicante, España), mientras se trasladaba en bici para asistir a su entrenamiento habitual. Sus padres, que eligieron cumplir su deseo de fundar un gimnasio en aquél país, decidieron hacer público un pedido de Justicia que este viernes 29 de julio tendrá eco en Mendoza.

Ariel en su cumpleaños número 21, semanas antes del fatal hecho.

Los familiares de Ariel, allegados y amigos han convocado a una marcha pacífica por la que piden esclarecer los hechos y circunstancias del fallecimiento de joven deportista mendocino y para eso solicitan la adhesión de la comunidad. La convocatoria es para las 11 en la esquina de las calles Chile y Espejo de Ciudad y el objetivo es llevar el reclamo a la puerta del Consulado Español en la provincia, ubicado en calle Agustín Álvarez al 455 de Ciudad.

El pedido

En concreto, lo que solicita la familia de Ariel, es que la causa por la que se investiga su muerte sea desarchivada en España, de manera que sea posible echar algo de luz al caso. Paola Torrez (46), mamá de Ariel explicó a MDZ los motivos por los cuales ella y su esposo no se quedarán de brazos cruzados hasta tanto, se conozcan todos los detalles sobre el accidente que significó el fallecimiento su hijo. "Queremos que la Justicia española investigue como corresponde, porque la causa ya está archivada y nuestro abogado no tiene forma de activar el proceso. Nuestro hijo murió por la imprudencia de una mujer que manejaba sin los recaudos necesarios y hay muchos puntos que hasta hoy no nos cierran", explicó Paola, desde el otro lado del teléfono.

Ariel junto a su familia antes de tomar el avión hacia España, en setiembre pasado.

Hoy, su dolor no tiene reparo posible. Y de ahora en adelante, solo le queda aferrarse al recuerdo amoroso de su hijo. Quiere prolongar su pasar por este mundo al cumplir ese objetivo por el cual Ariel luchó de manera incansable desde tan pequeño. "Él quería que nos viniéramos a vivir a España con él porque quería darnos un mejor pasar; soñaba con tener su propio gimnasio y ser un boxeador con amplia trayectoria. Por eso estamos acá, porque además no nos vamos a ir hasta que se haga Justicia por su muerte", expresó la mamá y contó que con mucha ayuda, hace poco el papá de Ariel logró abrir ese espacio en el centro de Denia. "Mi hijo había decidido seguir su carrera en España, porque le habían prometido que así sería y por eso siempre lo apoyamos como familia", reflexiona Paola.

Un sueño trunco

Ariel junto a su papá había viajado a las Islas Canarias (España) a raíz de una propuesta relacionada al deporte que realizaba, el 1 de setiembre de 2021. Allí, el joven se puso en contacto con Gabriel Sarmiento para iniciar los entrenamientos, con un contrato de tres años que avalaba su condición como una de las promesas del box internacional. De hecho, para marzo, el joven mendocino tenía programada una pelea. Pero la realidad truncó todos esos sueños. El 25 de enero de 2022, el vehículo a bordo de una mujer lo atropelló de una manera tan violenta que Ariel murió en el acto. "Según el informe que nos entregaron, la mujer que iba manejando se trasladaba a una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero en la misma declaración ella dice que iba manejando en cuarta. Es decir, es imposible que haya usado ese cambio si transitaba a esa velocidad", detalló Paola.

Otro aspecto que ha generado dudas en la familia y por lo cual solicitan que la causa sea desarchivada, es que la conductora del vehículo que atropelló y mató al joven mendocino usaba lentes y que en esas circunstancias y a la hora en que su produjo el hecho ella no estaría autorizada para transitar, de acuerdo a la legislación vigente en aquél país.

El pequeño gimnasio fundado por el papá de Ariel en España en honor a su hijo. De fondo, la imagen de Ariel.

"Pero además, hay otros dos aspectos que no han sido esclarecidos. Mi hijo, que medía más de un metro noventa, prácticamente voló por el impacto. Si iba a esa velocidad esta señora, entonces eso no debería haber pasado", detalló la mamá y aclaró que el celular de Ariel que le devolvieron estaba destrozado. "Lo que tampoco entendemos es cómo la Guardia Civil encontró el número para avisarle a mi esposo si en realidad el celular de Ariel estaba destrozado", confió Paola, quien enterada de lo sucedido, armó las valijas para viajar a España en el momento. Llegó el 26 de enero y no le mostraron el cuerpo de Ariel. "Lo pudimos ver recién el 28 a nuestro hijo", continuó su testimonio la mamá.

En la madrugada que Ariel iba en su bici para trasladarse hasta el gimnasio, caía una llovizna incesante y todavía era de noche. Por eso, Paola sospecha que si la mujer que iba a bordo del vehículo usaba lentes, entonces ese no era el horario ni las circunstancias permitidas para manejar. "Pero a la causa la resolvieron de manera muy breve y todo quedó en la nada", reclamó la mamá mendocina y recalcó que a lo largo de estos meses, ni ella ni su esposo han obtenido apoyo por parte del Consulado Argentino en España, pese a haberlo solicitado. Ahora, lo que piden es el acompañamiento de la sociedad mendocina, en un pedido de Justicia que traspasa las fronteras.