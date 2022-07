¡Auxilio, soy un náufrago! S.O.S tu logro

Vivimos tantos naufragios… Naufragar, al no saber vivir lo que nos pasa. Y no saber esperar de sí mismo y del otro. Y de las oportunidades. No saber qué hacer. No sé cómo ser con lo que me pasa y con quien me pasa.

Qué hacer nace de cómo ser. Es cuando lo inesperado nos desespera porque ¡no es lo que esperábamos! ¿Acaso el naufragio es tropezarnos con uno mismo y quedar a la deriva de sí mismos y del otro? No poder avanzar más allá de sí mismos. Y a la vez necesitar mucho más de sí mismos y del otro.

Lo que creíamos no nos alcanza, nos evidencia lo que nos falta. Dios no existe… como creíamos. O es por lo que no creíamos que exista. ¿Y creer en sí mismos como Dios cree en nosotros? Naufragamos tal como creemos que Dios cree en nosotros…

El arte llegó en mí al rescate de lo que necesitaba salvar con el otro. Nos hace saber cómo somos. Y nos hace ser mucho más que como sabíamos ser. Al esculpir, al dibujar, al fotografiar, en la palabra. En mis pinceladas de pastel tiza, al pintar con las yemas de los dedos… las más propias bengalas y a mí mismo el pedido de auxilio: ¡Quiero creer!

Ver no es el límite de la realidad. Creer en el camino lo abre.

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.