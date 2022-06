Juan Barros perdió la vista, pero siempre dice que el arte le devolvió la capacidad de mirar. Hoy, de la mano de MDZ, acerca ilustraciones para motivar. Pero también para pensar.

Esta semana, y a punto de conmemorarse el Día de la Bandera, el disparador es la patria:

"Sin patria, todo es intemperie. ¡A repatriar sueños! La patria es un credo. ¿Sabés soñar? Un soñador es quien espera algo más de sí mismo al darnos a lo que nos faltaba amar... Creer es la medida del hombre. Todos somos espejos unos de otros. Pero no en todos nos vemos igual. Hay personas que son espejos a oscuras. No nos hacen ver, ni mirarnos. No nos hacen creer. Y necesitamos creer para poder ver... Buscamos espejos en los que mirarnos y creer. Creer hace ver".

Juan Barros nos invita "a repatriar sueños" y nos recuerda, como siempre, que "creer en el camino lo abre".

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.