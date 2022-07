Avanzan las obras en la Ruta 82 pero queda un gran dilema por resolver

Al menos hasta diciembre del 2023 las obras de construcción que se realizan a lo largo de 8 kilómetros de la Ruta Provincial N°82, desde los caracoles de Chacras de Coria hasta la rotonda Gobernador Ortíz, en Luján de Cuyo, seguirán a toda marcha, de acuerdo a los planes oficiales. Sin embargo, para poder llegar a tiempo, con los deberes realizados según los plazos estipulados la actual gestión de gobierno deberá resolver un tema no menor, frente a la posibilidad latente de que las intervenciones de "remozamiento" en una de las rutas más importantes de la provincia traigan consigo a nuevas inversiones inmobiliarias.

De hecho, por estos días y mientras las máquinas trabajan a toda marcha en la zona de los desvíos, desde el Gobierno de Rodolfo Suárez aseguran que aún resta acordar con las empresas prestatarias de agua, cloacas, luz y gas en la zona que está siendo intervenida, de manera de pautar quién se hará cargo de los costos, que implica, por ejemplo, cambiar el rumbo de cañerías y cauces o hacer llegar todos estos servicios a zonas que ahora quedarán más expuestas.

Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura de la provincia remarcó que los trabajos que implica esta megaobra en su segunda etapa de cumplimiento (que incluyó una inversión de 3.900 millones de pesos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo), continúan ya en un porcentaje del 20%, tal como estaba incluido en los planes iniciales. "La obra incluye intervenciones muy importantes de ingeniería, como es el puente en la zona de La Tijera y que está en plena construcción. También se está avanzando con los ensanches, los movimientos de suelo y la construcción del canal aluvional Sosa, que es una obra hidráulica muy importante", destacó a MDZ el funcionario aclaró que "la obra están avanzando en todo su desarrollo".

Necesidades "antiguas" y futuras

A pesar de todo lo auspicioso del plan, Isgró no dejó de lado una situación compleja por resolver. Destacó que a las empresas Edemsa, Ecogas y Aysam (todas prestadoras de los servicios fundamentales para la habitabilidad de cualquier sitio), en función de la realización de las obras, "les han surgido necesidades antiguas, muchas de las cuales ya han estado algunas consideradas en la licitación".

Sin embargo, aclaró Isgró, que en vistas del crecimiento que puede tener toda la zona que está siendo intervenida, existen algunos requerimientos que pasan a ser más complejos. Esto significa, en términos concretos, que las obras que se necesita acondicionar para dar una continuidad a la traza de los servicios para hacerlos llegar a los barrios contiguos, como así también "preparar" el terreno en el caso de que exista en la zona un mayor crecimiento urbano; un punto que no se descarta una vez que las obras estén entregadas.

El gran dilema: quien encara las obras relacionadas a servicios

Pero hay una situación más de fondo que se suma a las actuales temáticas a resolver en el marco de la ambiciosa obra que por el momento, no ha sido motivo de mayores quejas, por ejemplo por parte de los vecinos de Chacras de Coria que son quienes forman parte de la población que a diario requiere circular por este tramo en construcción de la Panamericana.

Isgró detalló que "hay una pretensión de ellos -es decir, de las empresas prestatarias de los servicios mencionados- para que las mejoras que se requieren en cada caso sean costeadas con el mismo presupuesto de la obra". Lo cual, detalló, no es posible.

"Este es uno de los desafíos más importantes que está teniendo la ingeniería de Vialidad Provincial y la empresa, junto con estas instituciones para poder resolver un programa de trabajo justo. No se pueden usar fondos públicos para obras que tienen que hacer esas prestadoras", aclaró de manera determinante Isgró. El colector Sosa es una de las patas más importantes de la obra que cambiará el entorno en esta importante zona de Luján de Cuyo.

Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, detalló que estas situaciones son previsibles en el marco de una intervención vial tan compleja e integral como la que se está llevando a cabo en uno de los sectores de circulación más importantes de la provincia. "Hay interferencias, tal como nosotros le llamamos a los servicios. Y es cierto que hay innumerables pasos y previsiones que había que tomar y que con la dinámica de la obra se siguen tomando", detalló el funcionario y adelantó que esto sucede porque al generar una obra de esta envergadura, el valor inmobiliario de toda la vecindad de la traza en la ruta, aumenta.

"Eso genera factibilidad de servicios nuevos pero en general, Vialidad opta por lo que su experiencia aconseja aprobar. Y lo que no, se deriva al organismo que lo debe aplicar o ejercer", aclaró Romagnoli y aseguró también que los tiempos de la obra, están dentro de los plazos previstos. "El avance de la obra es el pertinente a la curva. Consideremos que no es una obra vial común, sino que agiliza una carga de tránsito muy importante que interactúa entre lo domiciliario y lo turístico", detalló el funcionario y reconoció que el tema de la afectación de los servicios debe ser resuelto, pero que eso no implica que las obras vayan a presentar demoras.

La "megaobra"

La empresa que tiene a cargo la ejecución de las obras en la Ruta Provincial N° 82, es la bonaerense Paolini. Los trabajos incluyen obras de envergadura en el tramo que va desde el corredor del Oeste y su intersección con calle Gobernador Ortiz. Allí, se ubica un sector clave desde el punto de vista de circulación de vehículos en el área metropolitana y las conexiones viales que existen “hacia afuera” y viceversa. Por ese motivo, los habitantes de Chacras de Coria, Vistalba, Carrodilla, La Puntilla, Vertientes de Piedemonte, Las Compuertas y algunas áreas vecinas son los que necesitan en mayor medida de una mejora al momento de circular por esta fundamental arteria.

La creación de nuevos canales hidráulicos y la incorporación de cruces, como el que conectará la calle Besares con la ruta Panamericana (que dejará sin efecto a la actual rotonda que se encuentra ubicada en las cercanías de la cancha de Chacras de Coria), forman parte del proyecto que la provincia está ejecutando. Otros dos nudos viales de importancia, tales como el de calle Pueyrredón y el de Guardia Vieja se ubican como los “detalles” principales de esta segunda etapa de la megaobra.

Las reparaciones en el colector hidráulico Sosa, también forman parte del plan integral de mejoras, como así también la construcción de la doble vía que permitirá descomprimir la circulación y prevenir accidentes viales. A ese aspecto, se suma que la ruta es una de las vías incluidas en buena parte de los circuitos turísticos que integran las zona del piedemonte con mayor riqueza paisajística, como Blanco Encalada, Cacheuta y Potrerillos.