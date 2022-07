Los problemas de la industria del vino para conseguir mano de obra

Entre todas las dificultades que tienen los empresarios para producir en la Argentina, la más insólita es la escasez de mano de obra. En un país con alta desocupación y pobreza crónica no es lógico que falten trabajadores.

Sin embargo, son muchos los sectores que sufren por este fenómeno. Los motivos son varios, pero hay uno que se replica en todos los casos: los planes sociales.

La industria vitivinícola no está exenta de este problema. Un ejemplo es lo que explican desde la Cooperativa Sierra Pintada que reúne a 29 productores de la zona de San Rafael, en Mendoza.

“Cada vez es más difícil conseguir trabajadores para la cosecha. La principal causa es el asistencialismo que parte del Estado con los planes sociales” dijo a MDZ Agustín Latandi, ingeniero agrónomo de la cooperativa.

La comprobación de este hecho es que los trabajadores se resisten a ser blanqueados por temor a perder el subsidio estatal.

“Es muy difícil conseguir gente que esté dispuesta a ser blanqueada por el tema de los planes. No es algo que pasa sólo en nuestra cooperativa. Es general, en la actividad vitivinícola y se repite en muchos sectores” dijo el profesional.

En muchos casos, la migración de mano de obra se da hacia sectores donde es mayor la informalidad, como la construcción.

Si bien se había anunciado que los trabajadores “golondrinas” podían mantener la asistencia social, una vez terminado el trabajo temporario, no sirvió para destrabar el conflicto.

“La medida no está funcionando. Lo que pasa en la práctica es que la gente prefiere no ser blanqueados. Dicen que tardan mucho en devolverles el plan, seis o siete meses, y entonces no le conviene” explicó Latandi quien puso el foco en la legislación laboral.

El problema es serio y va en aumento. El tiempo de la cosecha terminó a mediados de abril y ahora la dificultad está en conseguir gente para la poda.

“Este es un problema endémico que va en aumento. Cada año que pasa es peor y va a ser muy complicado para el año que viene. Todavía no impacta en pérdida de producción, pero hay retrasos y eso afecta el negocio. El año que viene va a esta complicado”, advirtió.

Latandi remarca la precariedad de la mano de obra. “La gente que llega hay que capacitarla y es cada vez de mayor edad. Los jóvenes se van a otros rubros.”

Ante esta escasez de personal se produce el hecho curioso que va en sentido contrario de lo que sucede en otros rubros. En lugar de que la tecnología desplace a los trabajadores, la falta de mano de obra obliga a los productores a acelerar el proceso de incorporación de maquinarias para automatizar tareas que, hasta ahora, se hacían a mano.

Resalta el caso de las cosechadoras. La cooperativa cuenta con tres máquinas que utilizan todos los productores y, debido a la falta de mano de obra, están analizando comprar una cuarta. “Cuesta 650.000 dólares. Es una gasto muy grande, pero no vemos otra forma porque nos faltan trabajadores para esa tarea” agregó.

Este problema se da en otras etapas de la cadena productiva, donde se están incorporando procesos mecánicos que antes se hacían de forma manual, pero no por avance tecnológico, sino por necesidad.

“Tenemos el caso de los regadores que no quieren trabajar de noche. Ahí se suma el tema de la seguridad porque los roban” señaló.

Explica que hay trabajos en los que la tecnología tiene un avance lógico y es un servicio que brinda la cooperativa. Por ejemplo, la pulverización de los viñedos con drones, en el marco de lo que denomina tecnología 4.0. “Esto es algo que es lógico que avance, pero hay tareas que se están mecanizando por falta de mano de obra”, dijo.