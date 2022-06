Aseguran que la única solución al faltante de gasoil es descongelar los precios

Como venimos contando en MDZ, la situación por la falta de combustibles, especialmente el gasoil, es muy preocupante. El anuncio de importar gasoil hecho por el jefe de Gabinete está lejos de ser la solución de un problema que se agrava día a día. Ya son 19 las provincias que tienen problemas de abastecimiento, de las cuales 14 están en estado crítico.

La falta de este vital combustible se da en plena cosecha, por lo que la situación en el campo es más que preocupante. Las entidades que nuclean al campo alertan sobre los problemas para levantar la cosecha y el peligro real para la siembra del próximo año.

De esta situación no está exenta la industria. No solo necesitan el combustible para la producción sino para la distribución. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas informó que no tienen novedades para el faltante de gasoil, lo que genera una gran intranquilidad entre los transportistas que pasan hasta 12 horas esperando en las estaciones de servicio para poder cargar 50 litros. En algunos lugares solo les venden 20 litros. Por ese motivo están alertando, si la situación sigue así, del riesgo de desabastecimiento de mercaderías.

MDZ hablo con Carlos Gold, expresidente de Cecha (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina) y actual secretario de asuntos institucionales de la entidad que nuclea a las entidades del comercio de hidrocarburos, sobre el por qué del faltante de combustibles, el anuncio de importar gasoil por parte del jefe de Gabinete, el gasoil blue y cuál sería el valor de los combustibles si el Gobierno descongelara los precios.

Sobre el faltante de combustibles, afirmó que se debe a un problema estructural: “Las petroleras con el crudo que compran abastecen el 70% del mercado. No pueden abastecer más porque las refinerías están trabajando a pleno y no existe más capacidad de refinación en el país. Está saturada la capacidad por eso hay que recurrir a la importación de gasoil”.

En cuanto al anuncio de Manzur de importar gasoil para hacer frente al faltante del combustible, Carlos Gold afirmó: “La situación no cambió, sigue todo igual porque el problema es estructural. Y la importación del diesel no es automática; se trabaja con contratos de importación a término. Es decir, si se cierra una importación esta semana mínimamente hay que esperar 60 días para que llegue el barco, por eso no es inmediato. Cuando se habla de que se va a solucionar el problema hay que mirar a mediano y largo plazo”.

Asimismo, el secretario de asuntos institucionales de Cecha agregó: “Hoy en la Argentina el 30% de la demanda se abastece con gasoil importado. Y ese producto no aparece en el mercado porque al estar tan caro el gasoil importado las petroleras deciden no traerlo. Cuando el jefe de Gabinete salió a decir que se iban a hacer estas maniobras de importación suplementaria, creo que apuntó más hacia una distribución por parte de YPF. Yo no creo que las petroleras privadas importen para tener una pérdida de aproximadamente $60 por litro”, y añadió: “Hay que tomar un poco con pinzas las declaraciones de Manzur, porque no es una solución inmediata ni abarcativa”.

Por otra parte, MDZ pregunto sobre la venta de gasoil blue, algo denunciado por transportistas y productores agropecuarios que para conseguir el combustible deben pagar a un precio mayor que el de pizarra. Sobre este tema, Gold dijo: “Gasoil blue es un término un poco despectivo, en realidad el gasoil con sobreprecio obedece más a un canal mayorista, donde los precios están liberados y se pueden vender más caro”.

Agregó: “Lo que hacen las compañías petroleras con el gasoil importado es decirle al distribuidor y a la estación de servicio 'mirá yo te puedo entregar el producto, pero vale $70 pesos más por litro, a efecto de evitar la pérdida'. El estacionero y el distribuidor, en la medida que tenga dónde colocarlo, lo compra y lo vende más caro. Entonces es donde aparece este canal con un precio mayor; y hay algunos sectores del agro y de la industria que ante la necesidad urgente acceden a este combustible más caro”.

En tanto, afirmó que la única solución al faltante de combustibles, en especial del gasoil, es liberar los precios, “aunque resulte antipático”. “Esto es consecuencia de un congelamiento que no fue una medida políticamente correcta. Mantener por 10 meses congelado el precio de los combustibles significa que hoy estemos pagando los platos rotos. El petróleo es un commodities y hoy está caro, en uno de sus valores más altos. Eso lo vemos reflejado en el precio de los combustibles en todo el mundo y en Argentina se paga menos de la mitad de lo que vale. Entonces se da una distorsión plena del mercado, que tiene que ver con un sostenimiento de políticas inadecuadas”.

Sobre el valor real de los combustibles, Gold afirmó: “Las naftas como el gasoil tendrían que estar entre $60 y $70 por encima del valor de pizarra. Por lo que el precio de las naftas tendría que estar en el orden de los $240 y $270 y el precio real del gasoil debería ser aproximadamente de $200 por litro”.