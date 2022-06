Por qué no es bueno orinar en la ducha

Varias personas, ya sea por gusto o falta de tiempo, deciden orinar en la ducha. Esta actividad parece inofensiva e incluso es defendida por los ambientalistas, pero varios especialistas explican que esta actividad puede ser peligrosa.

Teresa Irwin, uroginecóloga, explica en su canal de TikTok que si te acostumbras a orinar en la ducha, la mente se acostumbra a hacerlo con el sonido del agua y esto generará una dependencia además, si escuchas el ruido del fluir del agua, la vejiga tendrá el reflejo de orinar.

“Cada vez que te laves las manos o que laves los platos tu vejiga comenzará a salivar, por así decirlo, porque querrá orinar”, explica Irwin.

Fuente: Equipo RON

Por otro lado, la doctora Alicia Jeffrey-Thomas, especialista en terapia de suelo pélvico cita la razón del reflejo al escuchar el sonido de agua corriendo y agrega una razón que afecta particularmente a las mujeres.

“Desafortunadamente, las personas que nacemos mujeres tenemos una anatomía que no está diseñada para orinar de pie. Por mucho que forcemos la postura, el suelo pélvico no se va a relajar adecuadamente, lo que significa que no vamos a vaciar la vejiga correctamente.” desgrana Jeffrey-Thomas.

La doctora explica que el ruido del inodoro no nos genera ganas de orinar ya que, lógicamente, cuando tiramos la cadena ya hemos orinado.

Por último, Jeffrey-Thomas explicó que, si cuando te bañas no puedes evitar orinar, probablemente estés desarrollando un hábito que no es tan saludable como parece.

La opinión de los ambientalistas

Orinar en la ducha es una actividad avalada por los amantes de la naturaleza ya que de esta forma ahorramos agua. Según la ciencia, una persona adulta sana orina unas siete veces al día lo que genera una enorme pérdida de agua ya que cada vez que se tira la cadena se desperdician seis litros de agua.