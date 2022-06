A los 115 años murió en Mar del Plata la mujer más longeva de Argentina

"Yo te voy a recordar de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener más con nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo", escribió Mayra Blanco en su cuenta de Instagram. Acompaño el posteo con fotos junto a su bisabuela, Casilda Benegas de Gallego que falleció a los 115 años, siendo la mujer más longeva de Argentina y, según el sitio Gerontology Wiki, la más longeva en toda América Latina desde el último enero y la cuarta en el ranking mundial.

Su bisnieta le dedicó un emotivo mensaje. "Viviste 115 años y me regalaste la fortuna de tenerte 31 años en mi vida. Me contaste de tu vida mientras te hacía mimos en la espalda, me cantaste una vez en guaraní, me diste el apodo más hermoso por vincularme con mi papá, tu nieto ("Pina", la hija de Pini), me llenaste de amor, me hiciste reír", escribió antes de describir a su familia como "la más afortunada del planeta porque te tuvimos en nuestras vidas mucho más de lo que podíamos imaginar".

Casilda nació en la localidad de Itapúa, en Paraguay. Se casó con un español y a los 38 años se mudó a la Argentina. Vivió en Buenos Aires hasta que en los '70, siguiendo los pasos de su hijo que se había mudado por trabajo a Mar del Plata, decidió instalarse en la ciudad costera.

Emigró a España junto a su familia en el 2000 y volvió al país en 2013 para instalarse en su ciudad, Mar del Plata, a donde vivió sus últimos años. Tuvo dos hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y tres tataranietos que la visitaban con frecuencia en la residencia geriátrica donde vivió sus últimos años.

El Concejo Deliberante la declaró ciudadana destacada en 2021. Antes de eso, había superado el covid en diciembre de 2020 (entonces, marcó un récord al convertirse en la persona más longeva en recuperarse de la enfermedad). El 8 de abril de 2022 celebró su 115º cumpleaños.