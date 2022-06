El poderoso mensaje de Esteban Bullrich en su lucha contra la ELA: "Voy a encontrar la cura"

La vida es hoy se convirtió en el lema de Esteban Bullrich contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ese mismo ideal, que él mismo encarna, fue el nombre de una gala muy especial en la que más de 3.000 personas se reunieron para celebrar la vida y recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.

El exsenador emocionó a todos con su respuesta cuando le preguntaron cómo aprendió a llevar la enfermedad. "Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar", reflexionó.

Esteban Bullrich con su esposa, María Eugenia Sequeiros

Además, comentó que "me da miedo perderme" y aclaró que aun no puede pensar en el título que le pondría a su vida: "Todavía no terminó, así que no le puedo poner titulo. Lo que sí espero es terminar como un buen tipo".

"Les diría que mientras haya luz, hay esperanza. Dios no les da a los humanos una cruz que no puedan cargar. Seamos felices. Vivamos al máximo. La puta que vale la pena estar vivo", exclamó parafraseando una de las citas más famosas del cine vernáculo.

Más allá de su lucha personal, en busca del bien común, fue punzante al hablar del Gobierno. "Recibir tanto amor emociona, por supuesto, pero nunca dudé del éxito de reunir esfuerzos para el éxito común", dijo y añadió: "No pasa lo mismo en el Gobierno. No juntan esfuerzos. El poder les hace creer que se puede todo. Y no se puede todo. Ellos tienen que servir, no servirse".

En el evento, en el que participó Diego Torres, se recaudaron 25 millones de pesos para la creación del primer centro especializado en tratamiento de ELA en el país.

Diego Torres en el evento

El músico cantó "Sueños" y luego de su presentación se animó a compartir con los presentes una pequeña reflexión: "La vida es hoy. Tenemos que estar agradecidos. Vivimos distraídos. Y debemos hasta agradecer que tenemos un papá, una mamá, un hermano con el que pelearnos. Disfrutar de los besos, abrazos y caricias. Aprovechar el día a día al máximo. Sacarle el jugo a la vida. La vida es hoy, más que nunca", remató.