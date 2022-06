Nati Jota compartió una polémica táctica para conquistar y abrió un debate clásico

Nati Jota fue destrozada en redes sociales por una frase que dijo en el podcast Nadie dice nada. La periodista -que anteriormente ha generado polémicas en las redes- dijo que cuando sale a boliche o va a algún lugar donde sabe que quiere lucirse y destacar no lleva a su amiga "más linda".

La conductora dijo: "Tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar así". A esta frase que sorprendió a los demás columnistas, Nicolás Occhiato contestó: "No, no, no. Es mentira lo que estás diciendo (...) No lo puedo creer". La periodista pasó a explicar lo que quiso decir y generó aun una peor recepción en redes. "Todos tenemos una amiga que es la perrota, la que no sólo está bárbara, diosa, potra, sino que es muy perrota, seductora, casi calienta pij**. A vos no te llevo", dijo Nati Jota.

La conversación no solo generó un debate en la mesa del podcast sino que traspasó las pantallas y se instaló en las redes sociales. Cientos de usuarios la criticaron por hacerle de cierta manera bullying a alguna de sus amigas, pero por otro lado, también están quienes afirman que ella "solo dijo lo que todos saben", lo falsas que pueden ser algunas amistades entre mujeres.

"Nati Jota dijo que todas las minas incluso ella siempre tratan de elegir a una amiga más fea para salir así le dan bola a ella y no a la amiga, y los comentarios afirmando eso me dejaron claro que está lleno de amistades de mierda y todas minas envidiosas y resentidas", tuiteó Aldana Pizzi.

"La realidad es que es re difícil tener buenas amigas mujeres. Mis exs amigas mujeres me rompieron más el corazón que un vago, me he llevado cada decepción. Con lo q dijo la Nati Jota confirmo que nos enseñaron a vernos como eternas rivales", escribió Eloisa, otra usuaria de la red.

La amiga de Nati Jota a la que invita siempre a las salidas https://t.co/l7rcorXdcj pic.twitter.com/PXxA8yk3RZ — Pela (@PelaMartinini) June 27, 2022

Por otra parte, están quienes destacaron a sus amistades. "Sigo helada con lo de Nati Jota, tipo yo le elijo los outfits a mis amigas y las maquillo, hasta que todas no se sientan unas reinas no se sale, tipo son todas tan lindas como voy a competir con la gente que amo , o con otra mujer que se yo", publicó Serra, usuaria de Twitter.

La licenciada en Psicología, Florencia Rodríguez, explicò cómo es que surge la envidia entre amigas, un sentimiento que no parece posible dentro de una relación de amistad. "La envidia aparece cuando el 'envidioso' registra una desigualdad. Se compara con el 'envidiado', y hace foco en su propia falta, y la transforma en la necesidad de destruir al otro. Dirige todo ese enojo hacia el otro. Es común que sea entre mujeres, porque son las que tienen mas rasgos en común, genéticamente se perciben 'iguales'. La creencia de fondo es la comparación: "¿por qué ella sí, y yo no?", expone la psicóloga.

Esta no es la primera vez que se habla de envidia entre mujeres, ya se por el físico, la pareja, el trabajo o inclusive por los "me gusta" de Instagram, son varios los motivos que suscitan este sentimiento tan desagradable. En la era del respeto hacia el otro y el "no opinar de cuerpos ajenos" aún siguen habiendo acciones que dejan en evidencia lo poco que hemos cambiado como sociedad.