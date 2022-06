Nueve motivos para que te contraten con más de 40 años

La discriminación laboral por edad es una realidad que afecta a millones de profesionales y expertos técnicos y operativos a alrededor del mundo, pero en este artículo pondré énfasis en Latinoamérica. Pero ¿que significa la discriminación laboral por edad? Que al llegar a cierta edad las personas empiezan a tener dificultades para ser seleccionadas por los reclutadores, ya que consideran que tu edad te dificulta adaptarte a los nueva tendencias tecnológicas o metodologías nuevas.

Yo tengo aproximadamente 28 años de trabajo en recursos humanos y este tipo de limitaciones a colaboradores de más de 40 años no es reciente, por lo menos lo he visto por 30 años de servicio, y si bien es una mala práctica que pasa de generación en generación de reclutadores, también es solicitada por un buen porcentaje de clientes internos y externos que piden como máximo 35 años en puestos operativos y mandos medios y 45 años en puestos gerenciales y directivos. ¿Pero qué es lo que nos hace creer que la edad puede ser un factor para poder manejar la competencia de flexibilidad o adaptación a los cambios?

Será que esta creencia parte de la idea de que conforme ganamos edad ya no somos capaces de aprender cosas nuevas. De acuerdo con Martín Seligman, el mayor exponente de la psicología positiva, una de las virtudes que se desarrolla con la práctica y la edad es la sabiduría y el conocimiento que tienen como fortalezas la curiosidad, amor por el aprendizaje, mentalidad abierta, ingenio, originalidad, inteligencia práctica, perspicacia que se aprenden a través de la repetición. "La virtud depende de la voluntad y la capacidad de elección” y puedo garantizarte que he conocido a personas de 60 años ávidas de conocimiento y curiosidad como a chicos de 25 que no han leído nada en su vida por voluntad propia, lo que significa que no necesariamente la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos nos la limita la edad, creo que es una tarea de cada uno esforzarse por evolucionar.

Te invito a hacer la diferencia y educar a tus clientes internos en entender que la edad no es un sinónimo de pérdida de flexibilidad al cambio o falta de adaptación a lo nuevo, al contrario, es contratar personas maduras con criterio y experiencia valiosa para las empresas.

9 razones para que te contraten teniendo más de 40 años

Tienes la suficiente experiencia personal y laboral para ponerte a la disposición de las empresas. Estadísticamente eres menos proclive a tener accidentes laborales. Además, también eres menos dado al absentismo laboral, según señalan las estadísticas. Seguro que ya has tenido hijos y no vas a pedir bajas maternales/paternales. Eres más fiel a la empresa y menos aficionado a cambiarte al bando contrario; vamos… la competencia. Tienes más claro lo que quieres y no vas a quejarte por cualquier tontería. Has liderado proyectos, personas, y familias y pones tu liderazgo totalmente a disposición de la empresa. Está comprobado que eres menos proclive a robar/engañar a la empresa donde trabajas. Llevas tus propios contactos a la empresa donde trabajas, debido a la cantidad de años de experiencia y de contacto directo y/o indirecto con la gente.

Pero para sumar quiero compartirte algunos tips de empleabilidad que te pueden ayudar a mejorar tus posibilidades de encontrar trabajo de forma exitosa:

Reciclate, prepárate de forma constante, no hay pretexto de fortalecer tus competencias blandas, hay mucha información en internet que te puede ayudar por ejemplo los tutoriales en YouTube, Ebook, seminarios gratuitos etc. que te mantendrán actualizado y listo para vincularte de nuevo.

Crea un vídeo CV espectacular, que te ayude a destacar tus competencias de comunicación, compartir tus logros, destacar tu experiencia, etc.

Adapta tu CV a la nueva realidad digital, es decir que cada que vayas a postularte a una vacante deberás considerar que ahora hay muchas compañías que utilizan algoritmos de inteligencia artificial ATS sistema de gestión del proceso de selección (Applicant Traking System) y que seguramente tu CV pasará por estos filtros lo que significa adaptarlo a las palabras contenidas en la vacante para que tenga una relación para el sistema y pases a la siguiente etapa de selección.

Aunque parezca que no es tan importante, el diseño del CV te dará visibilidad para el seleccionador porque seguimos buscando que atrape la atención del que lo lee, ya existen ligas y software gratuito en internet para poder realizar diseños espectaculares a través de plantillas, en internet encontrarás muchas páginas que te ayudarán.

Prepárate para las entrevistas, habrá preguntas como "La pregunta" que es recurrente en los seleccionadores: "¿Por qué debemos contratarte?"

Para responder destacando entre otros candidatos, entender la filosofía de empresa, mira videos de su CEO, sus comerciales, sus valores y su filosofía para comentar que eres compatible con esos principios, información en sus redes sociales, investiga mucho más que los otros candidatos, da un paso más, debe haber conexión con el reclutador.

Transmite las ganas que tienes de trabajar con ellos, que te gusta de la empresa. Resalta tus cualidades alineadas a las expuestas en el anuncio o vacante.

¿Cuáles son tus fortalezas? En tu CV debes resaltar el apartado de las competencias, es justo aquí donde pondrán énfasis los reclutadores, en la vacante vas a encontrar aquellas que son necesarias para la posición. Es aconsejable que las coloques en tu CV para que haya concordancia. Es importante que también las tomes como parte de lo que tienes desarrollado en tu perfil, al momento de recibir por parte del reclutador esta pregunta bueno menciónalas como parte de tus fortalezas, para reforzar tus respuestas y generen un impacto favorable en el entrevistador, por favor pon ejemplo de ellas, muy breves, pero menciónalos eso refuerza la idea que las tienes.

Desarrolla una marca personal en LinkedIn: muy seguramente van a verificar tus redes sociales, mantén un perfil profesional en todas y de ser personales algunas busca que esté en modo privado para que no encuentren algunas fotos no adecuadas que puedan dañar tu reputación. El networking es muy importante así mantenerte activo en la red, comparte información valiosa que pueda ser útil a la comunidad y haga vistosa tu marca personal eso marcará una gran diferencia y será fácil que conecten contigo los reclutadores.

Creo que estos tips pueden ayudarte a conseguir el empleo de tus sueños. ¡Muchos éxitos!

*Lyz Escalante es empresaria, columnista, escritora y conferencista, speaker en la 1ra edición de Top Leaders en Español.

