Toman el Colegio Nacional de Buenos Aires: piden la renuncia de un docente y un empleado

Este miércoles, el centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires decidió iniciar una toma de la sede escolar dependiente de la UBA. La media es para exigir la renuncia de un docente, por maltratos, y la de un empleado de mantenimiento que fue condenado por abuso sexual de una menor.

La medida de fuerza durará hasta el viernes por la noche y se realizará adentro del establecimiento.

Así se decidió en asambleas estudiantiles, para forzar la renuncia o apartamiento de Roberto Rodríguez, jefe del departamento de Educación Física del CNBA y sindicado como afín a la rectora Valeria Bergman, apuntado por actos de violencia y una presunta amenaza contra un alumno, entre otros antecedentes denunciados.

Y también de José Sebastián Báez, un empleado de mantenimiento del Campo de Deportes, quien tendría en suspenso una condena de tres años de prisión por abuso sexual de una menor de edad.

Noticias Relacionadas Anuncio clave del Gobierno escolar para los colegios sin conectividad

“Vamos a ocupar plata baja y el primer piso, cosa que el segundo y el tercero estén en perfectas condiciones para la llegada de los chicos del curso de ingreso que vienen los sábados”, aclaró Fiona Leotta, vicepresidenta del Centro de Estudiantes.

Además la protesta no será por tiempo indeterminado como ocurrió otros años, sino hasta el viernes a la noche. “Vamos a levantarla toma unas horas antes, tal vez el viernes a la noche, para que los no docentes puedan limpiar. No queremos afectar el curso de ingreso, sobre todo que los chiques rinden este sábado”, explicó.

La protesta estudiantil contó con el apoyo de uno de los sindicatos que actúan en el Colegio, la Asociación Gremial Docente, que expresó su "solidaridad" ante lo denunciado por el alumnado.

El comunicado del CNBA

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CNBA

Buenos Aires, miércoles 22 de junio de 2022

Lamentamos informar que el Colegio ha sido “tomado” por decisión de las asambleas de estudiantes celebradas en los tres turnos en el día de la fecha. En consecuencia de esta situación totalmente sorpresiva e infundada para toda la comunidad educativa, quedan suspendidas todas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio. También queda suspendido el Acto de la Bandera previsto para el viernes 24 de junio y que será reprogramado oportunamente.

Ante los motivos expresados por la asamblea estudiantil para llevar a cabo la toma, el equipo de gestión de la institución informa que el pasado lunes 13 de junio se mantuvo una reunión para abordar la cuestión edilicia planteada. De la misma participaron el Secretario de Educación Media de la UBA, Oscar García; el Subsecretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz; la Rectora del CNBA, Valeria Bergman; la Coordinadora administrativa del CNBA, Yamila Lezcano; y la presidenta y vicepresidenta del Centro de Estudiantes (CENBA). Como resultado de esa reunión, se acordó dar prioridad a la reparación de los caños pluviales del patio frío, la refacción de los baños de planta baja, y el reemplazo de los tanques de agua por válvulas de agua, y gestionar los recursos necesarios ante el Consejo Superior de la UBA para dichas obras.

Las mejoras mencionadas completan las tareas de mantenimiento generales que ya fueron realizadas tal como se acordó en las reuniones previas.

Desde principio de año se está llevando a cabo el Plan Integral de Remodelación de los claustros, Campo de Deportes y Natatorio. La primera etapa contempla la renovación total del claustro Alsina. Se modernización y repararon las calderas de calefacción del Colegio y el calderín del Natatorio con un nuevo sistema de mecanización; y se inició el proceso de compra y reemplazo del sistema de filtrado y depuración del agua del Natatorio, para aumentar las horas de utilización y climatización del mismo. En el Campo de Deporte, los trabajos de recuperación incluyeron pintura y delineación de las Canchas de Vóley, Hándbol , Básquet y Fútbol.

El día martes 21 de junio se mantuvo una nueva reunión con las autoridades del Colegio a pedido de las y los estudiantes del CENBA y Consejeros del claustro estudiantil del CER. En la misma se profundizó lo hablado en la reunión del día lunes 13 de junio, y se firmó un acta compromiso en la que se acordó realizar una Jornada de Concientización y Cuidado del Edificio (fechas posibles 2/7 o 6/8), y continuar con el seguimiento de las obras y las gestiones de los recursos necesarios.

Por otro lado, con respecto a la situación del docente mencionado, aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones. Cabe destacar que en el año 2019 esta información ya fue transmitida a los estudiantes; y durante este año, en reiteradas ocasiones, frente a las autoridades del Colegio y de la Secretaría de Educación Media de la UBA, se les volvió a suministrar la misma información. Asimismo, el profesor ha presentado el 5 de abril del corriente año la renuncia condicionada a todos sus cargos según consta en Resolución de Rectoría CNBA N°195/2022, a la espera del beneficio jubilatorio.

Finalmente, en lo que respecta a la información publicada por el Centro de Estudiantes del CNBA en sus redes sociales sobre personal nodocente, informamos que, habiendo tomado conocimiento en el día de la fecha, hemos iniciado un proceso de información sumaria y solicitado a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada.

Lamentamos profundamente que se lleven adelante este tipo de acciones, mientras se encuentran en plena vigencia y funcionamiento las diversas instancias institucionales y de convivencia previstas en la reglamentación colegial y con diálogo constante de la gestión en reiteradas reuniones con el CENBA.

Asimismo, se hace saber a la comunidad educativa que se modificará el calendario académico extendiéndose el ciclo lectivo por cada día de pérdida de clase.

Recomendamos reflexionar en familia junto a sus hijas e hijos acerca de las consecuencias que emergen de este tipo de acciones, tales como la interrupción del ciclo lectivo, de las clases de apoyo al curso de ingreso y de los exámenes pertinentes del mismo, así como de las actividades extracurriculares.

Saludos cordiales,

Lic. Valeria Bergman y Equipo de Gestión

Rectora CNBA UBA