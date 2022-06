Este es el nivel de estudios que alcanzó Charles Bukowski

Ya compartimos algunas de las frases más populares que Charles Bukowski dejó para la posteridad. En esta ocasión, recordamos algunas curiosidades de su vida y te contamos, por ejemplo, cuál fue su grado de estudios alcanzado. A continuación, los detalles y todo lo que hay que saber al respecto.

Charles Bukowski, el último de los poetas malditos - Fuente: eternacadencia.com.ar

Charles Bukowski y sus estudios en arte y periodismo

Una de las primeras curiosidades que se presentan al abordar la figura de Charles Bukowski, al menos para quienes no están tan familiarizados con la misma, consiste en que el autor no nació en los Estados Unidos, sino que lo hizo en Alemania, en el año 1920.



En 1923, y producto de la crisis económica generada por la Primera Guerra Mundial, sus padres decidieron cruzar el océano Atlántico y se instalaron en Baltimore, ciudad ubicada en el estado de Maryland.



Años más tarde, la familia se mudaría nuevamente, esta vez hacia Los Ángeles. Fue allí donde Henry Charles Bukowski se graduó en el Instituto de Secundaria y donde luego comenzó sus estudios universitarios en las áreas de arte, periodismo y literatura.



A pesar de esto, el autor de novelas como Cartero, Factótum y Mujeres (trilogía protagonizada por su álter ego, Henry Chinaski) no logró graduarse: en la Universidad de Los Ángeles solo estuvo 2 años, y la difícil relación que tenía con su padre habría sido uno de los motivos que lo llevó a dejar la misma.



Bukowski: claves de su literatura y su relación con el alcohol



Representante del realismo sucio y considerado como “el último de los poetas malditos”, Charles Bukowski dedicó gran parte de su vida a escribir una literatura marginal, en la cual la sociedad estadounidense de su tiempo aparecía siempre en su faceta más decadente y desasosegada.



Basta con leer apenas algunos de sus escritos para observar el papel protagónico que las bebidas alcohólicas ocupan en su obra. Al respecto, hay que decir que esto tiene mucho de autobiográfico, ya que el propio autor habría tenido problemas con las mismas.







Si bien es un mito y no hay forma de confirmarlo, se dice que la primera palabra de Marina Louise Bukowski, la única hija que tuvo el escritor, habría sido “licor”.



Otro dato que resulta esclarecedor en este sentido consiste en que el novelista, cuentista y poeta recién habría descubierto a sus 72 años que era capaz de escribir literatura sin estar bajo los efectos del alcohol.



Esta revelación le habría llegado al ser diagnosticado con leucemia, enfermedad que acabaría con su vida en 1994, a sus 73 años.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de todas estas curiosidades vinculadas a la vida de Charles Bukowski?