Crisis del gasoil: Nación ignoró la súplica del sector turístico y temen que la situación empeore

El faltante de gasoil afecta a todos los sectores, incluido al turismo de Mendoza. Hace diez días las autoridades de la Cámara de Turismo de la provincia ya habían advertido sobre el gran impacto que la escasez de combustible tendría en la actividad el fin de semana extra largo. A solo dos días del feriado temen que se complique aún más la situación.

El próximo fin de semana extra largo se espera que deje cifras récord, con un 90% de reservas, y aseguran que la falta de gasoil no solo trae complicaciones a las agencias de turismo receptivo, en los traslados de las unidades de transporte, sino que también genera gran incertidumbre en los turistas que vienen por sus propios medios y no saben si podrán cargar combustible.

Las agencias de turismo receptivo son las que más han sentido el faltante de gasoil.

Desde el sector enviaron una carta al ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, en la cual solicitaron “su intervención como autoridad máxima del turismo a nivel nacional, ya que como es de su conocimiento, el turismo es una actividad que necesita de tiempo para organización y planificación, por lo que si la situación no se soluciona de forma urgente, corre un serio riesgo la temporada de vacaciones de invierno en nuestra provincia".

Sin embargo, Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, afirmó a MDZ: “Nunca tuvimos respuesta del ministro Lammens, ni siquiera un acuse de recibo”.

Mientras tanto la situación sigue igual y podría colapsar el fin de semana. "Diariamente las unidades de transporte turístico deben destinar varias horas para conseguir combustible, es absolutamente estresante. Esta situación se va a recrudecer el fin de semana, desde el jueves comienzan a llegar turistas de todo el país y sábado y domingo hay muchas excursiones programadas; a esto debemos sumar el lunes cuando todos regresen y necesiten cargar combustible”, advierte González.

Previendo que la situación podría ser aún más complicada, desde el sector turístico se han preparado para afrontar los problemas que puedan surgir. “Se ha tratado de optimizar los servicios o cargar combustible de forma permanente aunque el tanque no esté vacío”, cuenta el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza y añade que, hasta el momento, no ha sido necesario reducir la oferta de excursiones.

El fin de semana largo adelanta cómo serán las vacaciones de invierno.

Aunque, si esta situación no cambia de manera urgente, el panorama no es para nada alentador. "Si esto no se resuelve se van a complicar las vacaciones de invierno, esto se lo advertimos al ministro Lammens. Si no hay una resolución es probable que no podamos brindar los servicios a los pasajeros", concluye González.