Cómo cultivar árboles en maceta para decorar tu balcón o terraza

Plantar árboles en macetas se está volviendo más popular, especialmente en paisajes con poco o ningún espacio exterior, como balcones o terrazas. Algo bueno que debes saber es que no necesitas un gran espacio para hacer crecer un árbol, solamente debes de conocer cómo cultivarlo y mantenerlo de la manera correcta.

Otro punto a favor de los árboles es que se adaptan bien a espacios pequeños en el paisaje, como patios y terrazas, y también se pueden usar junto con otras plantas cultivadas en macetas.



¿Cómo elegir una maceta para árbol?

Los árboles se pueden plantar en diversas macetas y estás, cada vez más, están disponibles en numerosos estilos, formas y colores. Un punto importante a la hora de elegirlas es que deben complementar el entorno, así como los árboles que se colocan en estas.

La maceta que se elija debe ser lo suficientemente grande para acomodar el árbol. Por lo tanto, debes considerar el tamaño una vez que crezca para elegir un contenedor con espacio adecuado para acomodar tanto al árbol en crecimiento como a sus raíces.

Las macetas también deben ser tan anchas como altas para proporcionar el mejor aislamiento posible a las raíces. El peso total del lugar en el que se lo va a plantar también es importante, y esto debe tenerse en cuenta. No solo es un factor el peso del contenedor en sí mismo, sino que también debe tener en cuenta cuánto peso le agregarán la tierra, los árboles y el agua, especialmente si se usará en áreas como balcones o techos, donde la capacidad de peso estructural puede ser un problema.

Las macetas de barro son más pesadas que las de plástico, pero son más estables cuando hay viento, especialmente con árboles más grandes. Mientras que las macetas de terracota brindan estabilidad y son resistentes a las heladas. Por otra parte, las macetas de plástico liviano son ideales si es necesario mover las plantas o si están ubicadas en balcones.

El drenaje es otro factor importante a la hora de elegir un contenedor. Siempre revisa el fondo para asegurarte de que haya amplios orificios de drenaje para el exceso de agua.



Fuente: Wander Fleur (unsplash.com)

Uso del suelo adecuado para las macetas de árboles

El suelo es muy importante para la salud de los árboles, debe mantener suficiente aireación y drenaje mientras retiene cantidades adecuadas de humedad. Un buen suelo de contenedor retiene niveles adecuados de agua sin anegarse.

No uses tierra directamente del jardín o del paisaje circundante. Es posible que la tierra común no drene bien en los contenedores y podría ser más propensa a las malezas, los insectos y plagas. En su lugar, utiliza compost a base de tierra, el cual puedes encontrar en tiendas de jardinería.

El cuidado de un árbol cultivado en macetas es diferente al de uno que crece en el paisaje. Son más propensos a secarse, por lo tanto, los árboles cultivados en contenedores necesitan un riego regular y completo. Además, deben complementarse anualmente con fertilizantes de liberación lenta o usar un alimento líquido a intervalos regulares.

Refresca la tierra cada primavera quitando la capa superficial suelta y seca y reemplázala con tierra fresca enriquecida con abono. Las raíces de los árboles en macetas también pueden morir durante el verano si la temperatura del suelo se vuelve demasiado alta, excediendo la temperatura del aire.

El calor del pavimento puede hacer que la tierra de los contenedores se caliente demasiado rápidamente, quemando las raíces y secando la tierra. Las condiciones de viento también pueden secar los árboles cultivados en macetas. Por lo tanto, deben colocarse en un lugar protegido para resguardarlos de las temperaturas extremas y el viento.

¿Qué árbol se debe elegir para maceta?

El mayor desafío en la selección de árboles para macetas es elegir aquellos que puedan establecer raíces en una cantidad limitada de suelo. La elección adecuada varía según su tamaño general, los requisitos de crecimiento y la ubicación.

Las especies más pequeñas y las variedades enanas son buenas candidatas, al igual que los árboles de hoja perenne y casi cualquier otra conífera enana. Buenas opciones incluyen: Boj Tejo inglés, Camelias enanas, Acebo Picea de Alberta, los árboles de hoja caduca como el arce japonés, la magnolia estrella, el abedul de río, el mirto crespón y muchos tipos de árboles frutales.



¡Qué esperas para plantar tu propio árbol de maceta!