Una nena hizo fondo blanco con el vino en su primera comunión y así fue la reacción del sacerdote

La comunión es uno de los sacramentos de la iglesia católica romana, que se hace con las personas bautizadas y generalmente se celebra cuando los niños tienen alrededor de los siete u ocho años, aunque no hay una fecha de entrada para este tipo de ritos. Durante la misa el sacerdote consagra el pan y el vino, elementos de la Eucaristía, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo.

Stefanie Heidebrink publicó en su cuenta de Instagram este tierno video donde se puede ver a su hija teniendo su primera comunión, en Estados Unidos. Esto es común en los padres, que quieren guardar y atesorar estos momentos importantes de la vida de sus hijos. Hasta ahí todo normal, lo gracioso ocurre cuando la niña toma un sorbo largo de vino luego de comer la hostia

La mujer comenta: "Brynley receiving her 1st communion…and chugging the wine like her mama. Proud mom moment", que en español significa "Brynley recibiendo su primera comunión y traga el vino como su mamá. Momento de mamá orgullosa". Stefanie es enfermera y vive en Dakota del Sur (Estads Unidos), donde se llevó a cabo la ceremonia que, en pocas horas, dio la vuelta al mundo.

En el video se la puede ver a Brynley con un vestido blanco, velo y corona, acercarse al sacerdote que le ofrece la hostia. Ella inclina la cabeza, recibe el pan y lo come, y luego el sacerdote le presenta la copa con el vino como “La sangre de Cristo” para que ella beba. También se puede ver la cara total de sorpresa del cura, que no puede creer la cantidad de vino que ingiere la pequeña, y esperaba que soltara la copa antes.

La madre de la pequeña, que subió el video a las redes, le dijo al portal de noticias Newsweek que su hija había olvidado que solo necesitaba tomar un sorbo y que en el momento la niña estaba algo avergonzada mientras los presentes se reían.

Esta publicación, por lo gracioso e increíble del video, se volvió viral rápidamente. El video ya cuenta con más de 20 mil reproducciones y cientos de comentarios. Estos son los mejores:

Una usuaria publica: "Yo que pensaba que me gustaba el vino más que a todo el mundo hasta que ví esta niña de solo 7 años".

Uno de los comentarios resalta lo bien que toma el vino la pequeña

Una usuaria escribe: "Este video es oro! Lo amará cuando sea más grande!".

"Siempre quise hacer esto! Dios la bendiga!" resalta otro usuario.