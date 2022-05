La historia detrás del festejo viral por los 70 años de una ferretería

Este fin de semana, se viralizó en Twitter la historia de Norma Tosatto, dueña de la ferretería Norma, luego de que decidiera festejar los 70 años del local de una forma especial. Pese a ser el día del trabajador, la abuela decidió abrir su comercio para festejar "con una copita de champagne".

Los preparativos para el festejo comenzaron el sábado, cuando Norma decoró el lugar con carteles, flores y champagne. Su nieta, Agustina Kraus, decidió publicar su historia pero jamás pensó que tendría tanta repercusión.

La señora invitó “una copita de champagne” a los vecinos que se hicieron presentes. “El 1° de mayo este negocio cumple 70 años. Vení a tomar una copita de champagne”, escribió en un cartel.

Agustina comentó que al ver los preparativos de su abuela sintió que necesitaba compartir la historia: "Lo publiqué más que nada para mis conocidos y amigos, pero jamás me imagine la repercusión que tuvo, jamás me imaginé que iba a pasar las fronteras y llegar a otras partes del mundo".

Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería si no va nadie me lastimo pic.twitter.com/lrDfIsjikH — agustina (@agustinakraus) April 30, 2022

Agustina contó que una de las cosas que más admira de su abuela es la dedicación: "A pesar de muchas cosas por las que pasó en su vida, ella nunca dejó de trabajar y siempre sacó adelante el negocio ella sola y eso es super admirable.

Foto: Agustina Kraus

La ferretería fue abierta por el padre de Norma en 1952, "ella comenzó a trabajar ahí desde muy chiquita, y bueno luego le quedó a ella", contó su nieta.

El primero de mayo es una fecha importante ya que es el cumpleaños del hermano de Norma por este motivo, la abuela decidió colocar una foto de el en la celebración.

Foto: Agustina Kraus

"Ella vive hace 76 años en el barrio y ella siempre dice que los vecinos para ella son como su familia. Ella es una persona muy agradable, muy sociable y le encanta charlar con todos además se divierte mucho. Para ella no es un trabajo, es parte de su vida", contó Agustina.

El domingo, decenas de personas se acercaron para celebrar el aniversario de la tradicional ferretería y muchos le llevaron regalos: desde facturas, hasta monederos, globos y velas.

"No me imagine que la gente realmente iba a asistir, la gente le llevó regalos y yo no me voy a olvidar jamás en mi vida la felicidad de mi abuela, estaba muy feliz", agregó.