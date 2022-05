Llevó su perro a la clase de la universidad y se volvió viral

Las redes sociales son el lugar ideal para contar historias que parecen irreales, increíbles, anécdotas que si no fuera por las redes, jamás pasarían de un momento gracioso. Estas cuentan con el poder de llevar una simple historia a lugares impensados y lograr que adquiera reconocimiento muy rápidamente.

Este es el caso de un profesor que llevó a su mascota a clase y contagió a todos los alumnos con su buena onda.

Valentina compartió un chat con su padre, con el comentario "lo voy a compartir acá también porque la verdad no lo puedo creer jajajajajajajajaj". En la captura del chat se podía ver un diálogo en el que la autora del tuit preguntaba: "Papi vos te la llevaste a la Nala?". A continuación, en la respuesta del padre, se devela el misterio: dos imágenes muestran al perro, muy tranquilo, campando por la clase de la universidad.

El chat de Valentina con su padre

lo voy a compartir acá también porque la verdad no lo puedo creer jajajajajajajajaj

El tuit se hizo viral muy rápidamente. Y nadie se sorprendió ya que se trataba de una tierna historia. En pocas horas logró cosechar más de 250 mil likes, 10 mil retuits, y miles de comentarios.

Lo llamativo fue que poco después se viralizó un segundo tuit. Esta vez fue Claudio, quien compartió su punto de vista. Publicó una de las fotos que le envió a su hija y escribió: "Gracias por aceptar a Nala mi perrita que hoy me siguió temprano a la mañana hasta la universidad!!! 25 años de docencia creo que conseguí una secretaria especial..."

La selfie de Claudio con Nala, su acompañante especial

El tuit de Claudio cuenta con más de 100 mil likes y más de 3 mil retuits, por lo que es otro tuit viral que se encuentra dentro de esta genial anécdota. Los lectores cruzaron ambos tuits y compartieron las reacciones de ambos.

Obviamente, por lo tierno de la historia, el tuit se llenó de comentarios sobre la publicación, algunos que mandaban fotos de sus mascotas y otros que opinaban sobre la situación, estos fueron los mejores:

Como siempre, no podían faltar Los Simpson y sus predicciones

Una usuaria compartió la foto de la foto y muestra a Nala en la clase, escribiendo: "Fue una alumna más !! Jaja".

Pariente de Nala viendo cómo no prestan atención

La foto original desde otro ángulo

Una usuaria comenta una historia propia que se asemeja a la historia de Claudio: "La maestra de mi hijo rescató una cachorrita diminuta, la metió al salón y les pidió a los niños q no hicieran ningún ruido para q nadie se queje, dio toda la clase y cuando llegué a recoger a mi niño, me la encargó. Me dijo que jamás los niños se habían portado tan bien". Otro meme de Los Simpson que recuerda a los compañeros de Bart con Ayudante de Santa

Rocío comparte "Los Bull son lo más lindo y bueno que hay. Extraño al mío todos los días. Hermosa Nala".