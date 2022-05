Cansados de no tener opciones para comer, crearon un negocio sin precedentes en Mendoza

Mariano Carral y sus tres hijos, Sofía (22), Facundo (19) y Lucas (19), son celíacos. Durante años les resultó muy difícil encontrar lugares gastronómicos que ofrecieran opciones sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno) y que garantizaran todos los cuidados necesarios para que no haya contaminación con gluten.

Cansados de no tener opciones para comer que sean saludables para su dieta libre de gluten, apostaron a un emprendimiento familiar sin precedentes en Mendoza. “Antes de comenzar con el emprendimiento evitábamos ir a eventos sociales o públicos porque no teníamos alternativas. Mis hijos eran adolescentes y al ver que todos podían comer y ellos no, preferíamos no participar”, cuenta a MDZ Mariano Carral.

Si bien cada vez son más las personas diagnosticadas con celiaquía y en los últimos años ha crecido considerablemente la demanda, son muy pocos o nulas las alternativas con menús sin TACC.

Por ello, los Carral comenzaron en el 2018 con un foodtruck con gastronomía móvil que se instala en eventos públicos, recitales, ferias y festivales, “Zero Gluten”. Las personas con celiaquía se acercaban hasta su camión para decirles que no podían creer que habían encontrado un lugar donde pedir sin gluten.

El foodtruck sin gluten gira por los eventos desde 2018.

Pero se animaron a dar un paso más y en abril de 2022 la familia emprendedora abrió las puertas de un nuevo lugar pensado por celíacos y para celíacos. Un restaurante 100% libre de gluten en la Ciudad de Mendoza, donde todos pudiesen sentarse a comer sin dudas ni inseguridad.

“Es muy importante que haya una alternativa totalmente sin TACC, para evitar que haya cualquier tipo de contaminación para aquellos que tenemos que llevar una dieta sin gluten”, sostiene Mariano y agrega: “que nos sintamos seguros, que podamos degustar y que tengamos una amplia gama".

En la enfermedad celíaca la contaminación cruzada es un factor determinante al momento de escoger dónde y qué comer. El mayor porcentaje de locales gastronómicos cuenta con una sola cocina, por ello es muy difícil que no haya contaminación de los alimentos.

“Todas las cantidades de gluten hacen daño al intestino, cantidades microscópicas y macroscópicas. Además, no todo el gluten está en las harinas, muchas veces está en colorantes, conservantes y estabilizantes”, explica Analía Astudillo, médica gastroenteróloga y especialista en enfermedad celíaca.

“El problema de la contaminación cruzada es que podemos estar comiendo cantidades microscópicas que son casi invisibles y no se ven. Al no cuidar la contaminación cruzada estamos ingiriendo gluten y perpetuando la lesión y el daño intestinal o impidiendo la reparación”, comparte la profesional.

“Cuando voy a ciertos restaurantes siempre voy con la duda si la comida realmente es libre de contaminación cruzada”, comparte Federico Rossi (30), quien fue diagnosticado hace 11 años. A esto agrega Valeria Vildoza (43), quién fue diagnosticada con enfermedad celíaca hace 5 años.: “La contaminación cruzada es algo que escapa de nosotros, las cocinas no son visibles y no queda otra que confiar”.

Para terminar con esta problemática es que surge este emprendimiento. “Quisimos brindar un espacio donde todos puedan comer, un restaurante inclusivo para veganos, vegetarianos y celíacos”, asegura el emprendedor.

Pero existe otro inconveniente que surge a diario entre los celíacos. Los costos de los platos sin TACC en todos los locales es otro de los puntos que la mayoría de los celíacos destacan. En general son muchos más costosos que el resto de las opciones que no son aptas. “Siempre es más caro comer sin gluten, por eso muchas veces termino sin comer nada cuando voy a una reunión en un restaurante”, confiesa Valeria Vildoza.

Esto también se tuvo en cuenta al proyectar el emprendimiento. “Nosotros tenemos dos pilares. El primero desmitificar que la comida sin TACC no es rica, hacemos comida muy sabrosa; el segundo, como nosotros sufrimos la enfermedad y sabemos el problema de los precios, es que las alternativas sin gluten tienen los mismos precios que las que tienen gluten”, asegura el emprendedor.

El primer lugar 100% libre de gluten

El nuevo local gastronómico se encuentra en la Ciudad de Mendoza.

Los Carral son pioneros en Mendoza, abrieron el primer restaurante 100% libre de gluten de la provincia.

“Tener un restaurante en Mendoza con estas características le brinda a la persona seguridad y certeza de que los alimentos que va a ingerir no le harán ningún daño. No necesita preguntar dónde se hacen los platos y qué ingredientes tienen, tampoco quién manipula el alimento”, sostiene la gastroenteróloga.

Además, Astudillo destaca la importancia de sumar más opciones de platos, “muchas veces el celíaco sale y pide solo ensalada porque es lo único que le da seguridad”.

“La de las personas con celiaquía es una situación compleja. Piden la carta para ver el menú y en muchos casos no hay alternativas para ellos y esto hace que un grupo de amigos o una familia no pueda compartir un desayuno, un almuerzo, una merienda o una cena”, contó a MDZ Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

El funcionario agrega por qué es tan importante que esto se replique en otros locales gastronómicos de la Ciudad y de la provincia. “Es necesario incorporar en los menús opciones sin TACC para las personas celíacas y también otras opciones para aquellos que tienen otros requerimientos específicos”.

“Deben haber más opciones que cuiden la salud y los costos de los productos. Esto escapa de lo municipal, pero es algo que se debe tratar a nivel legislativo”, destaca y abre el juego para que la problemática se trate a nivel provincial.