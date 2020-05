Celiaquía: riesgos, diagnóstico y tratamiento

La celiaquía es una enfermedad crónica autoinmune. Estas personas presentan una intolerancia total y permanente a las proteínas contenidas en el gluten de los cereales trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Cuando una persona celíaca consume algún alimento con gluten, su intestino se daña y se vuelve incapaz de absorber nutrientes necesarios para mantener saludable al organismo.

Se estima que en el país uno de cada 100 es celíaco, y que más de la mitad aún no lo sabe. En la actualidad, es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente.

Síntomas y diagnóstico

Si bien no todos los celíacos presentan síntomas (asintomáticos), aunque el daño intestinal siempre se produce, en la mayoría de los casos aparece dolor abdominal, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, dermatitis herpetiforme, pérdida de peso, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, aparición de aftas bucales, caída de cabello, abortos espontáneos, entre otros.

El diagnóstico se realiza a través del test serológico específico para enfermedad celíaca, análisis de anticuerpos en sangre que, aunque no sirve para confirmar la enfermedad, permite iniciar el proceso diagnóstico que se completa con la endoscopía con toma de biopsia del intestino delgado. Es importante no iniciar ninguna dieta hasta tanto no se tenga el diagnóstico definitivo.

"En el momento del diagnóstico hay daño en el intestino, generalmente la porción de intestino dañada es donde se absorben muchos nutrientes, como vitaminas y minerales, pero lo que más deficiencia hay en el momento del diagnóstico es calcio, hierro, vitamina D, vitamina B12, entre otras", explica la nutricionista del Programa para Celíacos de OSEP Soledad Ciurletti y agrega "sugerimos que consulten siempre a licenciadas en nutrición expertas en Enfermedad Celíaca para una dieta personalizada según la necesidad del paciente".

Tratamiento

Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta de Alimentos Libres de Gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida. Es considerado libre de gluten, el alimento que fue elaborado con materia prima controlada, así como también el producto final. "El alimento no debe contener más de 10mg/kg de gluten. Esto solo podemos confirmarlo cuando el producto pasa por una serie de análisis realizados en laboratorios habilitados a tal fin y controlado y publicado por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)".

Si bien el Logo y la leyenda s/TACC son muy importante para identificar estos productos, en algunos casos tienen el logo y no han sido certificado.

Productos para celíacos sin IVA, en el olvido

Hebe Casado, diputada provincial por el PRO- Frente Cambia Mendoza, presentó un proyecto para solicitar a la Nación que se incluya en las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos alimenticios para celíacos. “La declaración fue aprobada por el Congreso de la Nación -en noviembre de 2019- pero no hubo respuesta por parte del ejecutivo a nivel nacional”, expone la diputada, por este motivo dicha solicitud no se aplicó.

“En general los productos para celíacos son entre un 30% y un 100% más caro que los productos que consume el resto de la población”, explica Casado. Quién impulsó el proyecto considerando que la celiaquía es una patología y las personas que la padecen no pueden optar por otro tipo de alimentos, la quita del impuesto ayudaría a la economía de estas personas.

Si bien los pacientes reciben una cobertura mensual ($900,09) desde las obras sociales, el alto valor de los productos hace que este monto resulte insuficiente en las mayoría de los casos.

"Deberán brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en concepto de harinas, premezclas u otros alimentos industrializados que requieren ser certificados en su condición de libres de gluten, por un monto mensual de PESOS NOVECIENTOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 900,09), conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 528/11 y su modificatorio. Dicho importe deberá actualizarse periódicamente".