Los descuentos, paquetes y promociones en viajes más destacadas de Hot Sale

Comienza una nueva edición del Hot Sale y trae oportunidades únicas para todos los viajeros. El lunes 30 de mayo, martes 31 y el miércoles 1 de junio habrá descuentos, paquetes y promociones en viajes a diversos destinos del país y del mundo en la nueva edición del evento de venta online.

La flexibilización en las distintas fronteras y la disminución de ciertas restricciones favorecen el movimiento de turistas. Durante estos tres días se podrán encontrar descuentos y promociones principalmente para pasajes, hoteles, paquetes y alquiler de autos.

En cuanto a destinos nacionales, Despegar se suma a estos tres días de Hot Sale con ofertas, descuentos y cuotas en distintos productos tanto en el sitio web como en la App. En cuanto a los viajes domésticos, habrá 12 cuotas sin interés. Además, para los que quieran programar unas vacaciones en la nieve, la empresa tiene promociones en Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes; podrán aprovechar promociones exclusivas con beneficios para la reserva de hoteles y servicios de los centros de ski.

Los usuarios podrán encontrar en Almundo hasta un 30% de descuento en hoteles nacionales y además aprovechar las 12 cuotas sin interés. Actualmente los destinos nacionales más elegidos son Bariloche, Ushuaia, Iguazú, El Calafate, Salta y Mendoza.

Para las vacaciones de invierno hay descuentos y promociones en los diversos destinos de nieve del país. Foto: Turismo Bariloche

En destinos internacionales, Avantrip ofrece descuentos a Miami, Barcelona y Cancún, tres destinos muy buscados por los argentinos. En Miami hay descuentos de hasta un 30% en hoteles. También se suman Nueva York y Orlando con descuentos en hoteles de hasta un 30% y un 10% respectivamente. Los descuentos en All Inclusive también serán protagonistas en esta edición de Hot Sale 2023.

En el Caribe cuentan con rebajas que llegan hasta un 65% off en Punta Cana, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. También hay descuentos en Europa en hoteles: Madrid con ofertas hasta 40% Off, Londres hasta 35% Off y París y Roma hasta 25% Off. Los que prefieren irse de escapada a las playas brasileras, en Avantrip ofrecen importantes ofertas con paquetes que llegan hasta un 35% off en Río de Janeiro, Buzios y el Nordeste del país.

En Almundo se podrán encontrar descuentos que alcanzan hasta el 68% en hoteles y hasta un 35% off en paquetes según el destino. También habrá oportunidades para quienes deseen alquilar auto en destino, hasta 30% off, o recorrer contratando actividades, hasta un 30% y 40% respectivamente. También hay descuentos de hasta un 45% en asistencia al viajero.

Los viajeros encontrarán también descuentos especiales en viajes hacia Madrid, Miami y Cancún. Además, gracias a un acuerdo que Almundo tiene con Banco Galicia, los pasajes al exterior se podrán financiar con créditos hasta en 18 cuotas.

Quienes viajen a Orlando podrán encontrar $15.000 pesos de descuento en Tickets Universal y $25.000 pesos de descuento en Tickets Disney.