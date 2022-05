Las estafas más comunes en el Hot Sale y cómo prevenirlas

El lunes comienza el Hot Sale, que se extenderá hasta el miércoles, con una gran oportunidad de descuentos en compras online en todos los rubros y, también, muchas estafas alrededor.

Como el Cyber Monday y el Black Friday, este es un evento digital en el que sitios de compra-venta de internet y tiendas online ofrecen descuentos en varios rubros, aunque se caracterizan los de turismo, decoración, tecnología y electrodomésticos.

Una de las grandes dudas que se presentan con estos eventos es la seguridad de las compras y cómo evitar las estafas con tarjetas o, simplemente, con la llegada de un producto que no es el que se esperaba.

Las más comunes de las estafas con tarjetas suelen ser por un error involuntario del dueño de la tarjeta, dando información de más sobre la misma, dándole acceso a usarla.

En lo que respecta a las tarjetas, es prudencial que ni el número, ni la clave de seguridad, se den a entidades que puedan resultar dudosas o compras directas por redes sociales.

También, evitar comprar por fuera de la plataforma de compra-venta, eliminando la posibilidad de "arreglar por privado", dado que si se hacen operaciones por dentro, la empresa que administra la plataforma puede actuar.

En el caso de los productos, la industria textil tiene historial en que los talles no coincidan o que la foto no tenga que ver con lo que llegó. Accesorios tecnológicos es otra de las aristas, donde muchas veces son productos falsificados o no tienen la compatibilidad que decía la publicación.

Esto pasa muchas veces con la ropa y que "no corresponda con el talle" es un caso muy común. Para evitar esto, es importante constatar que la publicación sea de una empresa, para tener a quien reclamar, o que el usuario esté bien calificado por los compradores y tenga una descripción detallada del producto.

En tecnología también suele ocurrir pero con accesorios para los equipos, como auriculares, fundas y cables. En este caso, es muy importante evitar comprar productos con precios ridículamente baratos.

Otro gran mecanismo para conocer más el producto que se está comprando, es revisar que tenga comentarios o preguntas y que el vendedor interactúe en ese apartado de la publicación.

Si la tienda online es de una empresa en particular, suele existir un espacio en la plataforma para presentar reclamos; acá hay que priorizar los buenos modales, evitar insultos y ofrecer soluciones, más que esperarlas.

Igualmente, ante cualquier inconveniente mayor, es recomendable apelar a la entidad bancaria que emite la tarjeta para que cancele la operación o, de ser necesario, denunciar ante Defensa del Consumidor.