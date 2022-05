Nuevo aumento de la luz en Mendoza: cuánto pagará de más cada usuario

El gobernador Rodolfo Suarez dispuso el aumento en la energía eléctrica. El mandatario firmó el decreto que se publicó este jueves en el Boletín Oficial. A raíz de esto, en No Tan Millennials, de MDZ Radio, fue entrevistada Andrea Molina, titular del Ente Provincial de Energía Eléctrica (EPRE), quien dio detalles de cuánto se pagará de más en la boleta de la luz.

Hablando estrictamente de los aumentos en el servicio eléctrico para los usuarios residenciales, Andrea Molina recordó que hay 3 categorías tarifarias R1, R2 y R3, siendo los primeros los que menos energía consumen, que a su vez representan alrededor del 40% del padrón de usuarios. Se considera R2 a los que consumen entre 300 y 599 Kw en forma bimestral y de 600 Kw en adelante, R3.

En detalle:

R1 tendrá un aumento de alrededor del 6,9%, equivalente a 68,5 pesos mensuales

R2 será de alrededor del 7.4%, equivalente a 196 pesos mensuales, aproximadamente.

R3 tendrá un aumento del 8.2%, equivalente a 429 pesos mensuales, aproximadamente.

Andrea Molina resaltó que "no es un aumento grande, a comparación del resto de las subas que estamos viviendo". Y detalló que para el resto de los usuarios, que no sean residenciales, el aumento promedio es del 8.8%. Allí están abarcadas todas las industrias, los comercios en general, pozos de riego, etc.

En cambio, quienes tienen un consumo mensual de potencia contratada, que son grandes consumidores, "a partir del 1 de mayo les rige un aumento en el precio de la energía y de la potencia del 65%. Pero esto fue dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación.

Quita de subsidios

Por otra parte, hablando sobre la reducción de subsidios que prevé el Gobierno nacional, Molina dijo que "en la provincia de Mendoza todavía no hay un mapa de usuarios de alto poder adquisitivo. Hace 4 o 5 años atrás, cuando se hizo la anterior quita de subsidios sí se determinaron algunos, pero aún la Secretaría de Energía de Nación no nos pide esa información. Respecto a barrios populares, que serían alcanzados por una tarifa social, sí tenemos el registro.

De todos modos, la titular del EPRE destacó que "pienso que la segmentación para la quita de subsidios se hará en base a los criterios que se puedan cursar por el Indec. Es decir, titulares de los servicios con más de 3 propiedades, embarcaciones de lujo o que reciban un salario bruto -a precios de marzo- de más de 316 mil pesos". "Pero esto es una estimación, porque aún datos concretos no tenemos", aclaró.

Para concluir opinó que "estamos pagando la energía muy barata en relación a lo que cuesta y creo que algunos podríamos hacernos cargo de abonar un poco más".