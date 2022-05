Del caos al silencio extremo: así es el Censo en uno de los barrios más transitados de Buenos Aires

El hormiguero diario en torno a la terminal de trenes del Ferrocarril Urquiza, en Chacarita, amaneció este miércoles 18 de mayo con un paisaje desolador. La imagen remite a la cuarentena más estricta de 2020, con las calles vacías y casi todos los locales cerrados mientras el silencio se vuelve actor sustancial de la escena.

Los colectivos, que siempre rellenan la foto de Federico Lacroze y Corrientes, hoy parecen ausentes por su servicio reducido y los trenes salen vacíos. El Censo 2022 parece haber logrado algo imposible: aquietar el ritmo de la ciudad. Calmar a la ciudad que nunca duerme.

Avenida Corrientes, siempre repleta de colectivos pero hoy, vacía.

Sobre la esquina se erige el Imperio de la Pizza, un clásico de la zona. A pesar de la prohibición de abrir, está abierta. Hay, incluso, algunas personas desayunando pero son pocas: hay mas empleados que asistentes.

Un kiosco 24 horas es el único abierto en toda la zona que ronda la estación, mientras los diarieros trabajan con normalidad como nadie en la zona. "Somos esenciales", aclaran los que tienen más trayectoria y ya vivieron otros censos. Comenta Pedro, histórico canillita del barrio: "La mercadería llega y hay que abrir pero, más que repartir temprano, no creo que venda".

Estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza sin mas que algún personal de seguridad y los trenes que marchan vacíos hacia Lemos.

Darío, dueño de una papelera, no estaba para nada contento con la situación de estar limitado para abrir: "Yo tengo clientes y tengo que abrir por si necesitan algo pero no entiendo como estas cosas no se hacen un domingo. No tienen porqué condicionar mi trabajo con sus decisiones".

La esquina de Avenida Federico Lacroze y Avenida Forest casi vacía.

La zona de Chacarita, poco a poco se va levantando a medida que avanza el Censo 2022. Algunos salen a pasear con el perro, otros a hacer ejercicio pero está muy lejos de la escena habitual del barrio, ni siquiera comparable con un domingo o un día electoral, cuando el ir y venir de tantos es algo común, mientras que un día como el de hoy, cruzarse a otra persona parece ser algo muy ocasional.