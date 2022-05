Qué pasará con los supermercados, restaurantes, kioscos y shoppings durante el Censo

El 18 de mayo, día del Censo 2022, es feriado nacional para que todas las personas puedan esperar a los censistas en sus viviendas. La Ley 24.254, aprobada en 1993, establece que este día no habrá actividad comercial, recreativa o deportiva. Esto significa que no deberán abrir restaurantes, panaderías, cines y teatros.

Según dicha reglamentación, entre las 00:00 y las 20:00 del día del Censo, en este caso el miércoles 18 de mayo, deberán permanecer cerrados los comercios mencionados anteriormente siguiendo la disposición.

"La verdad que la situación está muy difícil y no nos podemos dar el lujo de cerrar un día. Vivimos al día, sobre todo con el tema impositivo el cual no podemos afrontarlo, cerrando un día se complica el pago de impuestos", cuenta a MDZ Federico dueño de una ferretería ubicada a cuadras de la plaza Godoy Cruz. El comerciante confiesa que últimamente "todo está muy raro, hay días en que entra muy poca gente y lo vemos en todos los rubros que se ofrecen en esta cuadra".

Un comerciante dedicado a la venta de repuestos de camiones contó que no abrirá su local el miércoles. "Vamos a cerrar, no quiero tener problemas y que me coloquen alguna multa".

En relación a las personas que independientemente de la ley decidan abrir igual sus comercios, Marcos Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), explicó en conferencia de prensa: “Los censos se hacen una vez cada diez años, acá hay un deber cívico que tenemos todos los argentinos. No podemos tener consideraciones particulares, sino que lo que buscamos es terminar lo antes posible con el operativo”.

Por ello, insistió en la necesidad de permanecer en los hogares. “Es un esfuerzo muy grande y tiene impacto, pero es una inversión que se tiene que hacer para saber planificar a largo plazo hacia dónde queremos ir como país”, añadió el funcionario.

Por su parte, Daniel García, uno de los coordinadores del Censo 2022 de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (Deie), explicó: “Los comercios a gran escala como centros comerciales (shoppings) y supermercados no van a abrir. Los comercios de cercanía si lo harán, lo importante a tener en cuenta en esas situaciones es que las personas continúen en su hogar hasta la llegada del censista”.

A partir de las 8 de la mañana el censista puede llegar al domicilio.

Una vez que la persona cumpla con su deber cívico, respondiendo de manera presencial o entregando el código del Censo digital, “ya se encuentra liberado y puede iniciar su actividad económica cuanto antes porque se entiende la necesidad de mucha gente independiente de trabajar”, contó a MDZ.

Respecto a la inspección que se llevará a cabo para controlar que los comercios cumplan con dicha disposición, desde la Deie afirmaron que no habrá ningún organismo específico que lleve a cabo esta tarea. Es decir, que no se controlará.

“El control queda en manos de distintas autoridades, no es el Indec el que hace ese control. Pero acá lo importante, más allá de los controles y restricciones, es entender la importancia que tiene tener una información de calidad a través de los censos”, aclaró Lavagna.