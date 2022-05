Increíble hallazgo de "ladrillos" a 3 mil metros de profundidad

Las profundidades son un lugar muy misterioso para la humanidad. A pesar de haber avanzado tecnológicamente mucho en las últimas décadas, todavía esta parte del mundo suele estar entre los mayores misterios que enfrentamos como especie.

Una nueva expedición a una cordillera de aguas profundas podría ayudarnos a conocer un poco más sobre el fondo del océano. Esta se llevó a cabo al norte de las islas hawaianas y reveló la existencia de un antiguo lecho de lago seco, lo curioso es que éste estaba pavimentado con lo que parece un camino de ladrillos amarillos.

El buque de esta expedición, que realizó este hallazgo de casualidad, es el Nautilus, buque de exploración que está inspeccionando la cresta Liliuokalani, dentro del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea (PMNM). Esta zona es una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo.

Esta expedición está comandada por los investigadores de Ocean Exploration Trust, quienes buscan conocer más sobre este desierto, que está a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar.

Ellos comparten todas estas expediciones en vivo y en directo por su canal de Youtube, lugar desde donde se publicó el video. Estos videos continúan durante todo el día, y recientemente este video captura justo el momento en que los investigadores que operaban el vehículo de aguas profundas tropezaron con el camino.

Los investigadores señalan que puede ser un "camino a la Atlántida". Un miembro del equipo que está manejando la expedición señala: "Esto es extraño".

El robot que es pilotado desde la superficie puede llevar muestras de rocas para investigar

Un usuario comentó: "Soy adicto a ver estas inmersiones, pero este es el tipo de cosas que me frustran, nunca saber la respuesta a lo que se ve, ya sea algo realmente extraño como esto o algo más mundano como que no están seguros del nombre de un pez. Me gustaría que tuvieran una sección de su sitio web que mostrara algunas fotos de las cosas más interesantes vistas en cada inmersión y una explicación de lo que era, o lo que los científicos creen que podría haber sido".

En cuanto al misterio, durante el video aclaran que el suelo parece casi una "corteza horneada" que se puede pelar y en una parte del suelo la roca volcánica se fracturó de una manera especial que se parece mucho a los ladrillos.

En la descripción del video también se explica: "Las fracturas únicas de 90 grados probablemente estén relacionadas con el estrés por calentamiento y enfriamiento de múltiples erupciones en este margen horneado".

Esto se da a pocos días de la confirmación del hallazgo del "Curiosity", el astromóvil de la NASA que explora Marte desde el 2011, donde mostró un último reporte en el que apareció una fotografía que causó revuelo entre los usuarios de internet.