La indignación de un trabajador que cerró su negocio por una marcha piquetera

El día del viernes comenzó con marchas por parte de organizaciones y partidos políticos de izquierda. La movilización, que comenzó a las 10 en el Obelisco, siguió hasta la Casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires, en la intersección de avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini. El corte fue total sobre la paralela a 9 de Julio y parcial sobre la avenida Santa Fe. Un operativo policial rodeó a los manifestantes para garantizar la mejor circulación de tránsito posible.

Aunque, algo de lo que no se habla demasiado son las inconveniencias que generan este tipo de manifestaciones para los dueños y trabajadores de los distintos locales de la zona. La mayoría de los comercios de ropa, zapatos y otros objetos estaban cerrados debido a la manifestación. En cambio, los kioscos y mercados fueron los más favorecidos, ya que estaban constantemente llenos de gente, a las que les vendiendo botellas de agua o snacks.

Los kioskos, únicos beneficiados de este tipo de manifestaciones

Un comerciante que debió cerrar su local por la manifestación, habló con MDZ y explicó cómo estas marchas impactan negativamente en el comercio. "Es absolutamente perjudicial, bajé la persiana por precaución, porque vino la policía avisarme que venía el Polo Obrero. Estoy sorprendido de la cantidad de gente que ha venido, nunca viví una manifestación tan multitudinaria, han venido otra vez acá a la casa de Jujuy por Milagro Sala por otro motivo de protesta, pero hoy superó todo lo conocido".

"Estoy preocupado porque así no se construye un país, eso es una derrota a la racionalidad", dijo en forma lapidaria.

"Hoy es un día perdido", dijo y agregó: "para toda esta gente también porque no sé cuál es su medio de vida, su forma de subsistencia. Entonces a mí me parece que esta gente debería estar, algunos de ellos en un colegio, otros en un empleo los chicos jugando en una plaza y bueno, y están acá sin saber muy bien por qué y para qué".

Dejó una frase sobre el momento en el que abriría nuevamente el local: "terminará la marcha y volveré a abrir el negocio".

También comentó una anécdota que le ocurrió recientemente en otra manifestación que también lo perjudicó: "Se acercó uno de ellos y me vio con mi mejor cara de traste parado acá, y me preguntó si yo le daría empleo a alguno de ellos y le dije 'de ninguna manera' y me dice y 'seguramente usted no está de acuerdo tampoco por que le demos subsidios' tampoco estoy de acuerdo con los subsidios. Bueno qué hacemos entonces con esa gente, ¿la tiramos al río? Le digo no, mi papá, mi abuelo, todos estaban en una situación parecida, a ninguno le faltan las piernas y está ciego, así que, que busquen un trabajo en la cosecha, en la venta ambulante, o en un empleo que le corresponde a sus capacidades. Si viene alguno y sabe vender y tiene buenos modales y buena presencia, que no creo que sea el caso de todos estos están acá y bueno por ahí pensarían emplear algunos de ellos, pero en este estado de cosas...con esa actitud no no quiero a nadie".

Comparó su sentir con el de muchos emprendedores dueños de negocios: "Mi caso es el de muchísimos emprendedores que no quieren saber nada".

También dejó una fuerte reflexión sobre los manifestantes: "El tema es que yo los sostengo, mis impuestos, que pago muchos, con esos impuestos les pagamos los subsidios a toda esta gente, los planes sociales y todo eso. Entonces, jodiéndome a mí y al vecino perjudican su fuente de ingresos de alguna manera".

Finalizando la charla, ante la pregunta sobre si ve una solución al tema contesta de manera tajante: "No, no le veo solución, no le veo solución porque el empleo público no es solución, y el empleo privado está desalentado absolutamente, hay mucha carga social, mucho juicio laboral y no".

Finalmente, deja una reflexión sobre el futuro del país: "La movilidad social que tenía este país se ha perdido, es decir este pobre pibe que pasa por acá seguirá siendo un pobre. Quizás la salida para todo esto sería la educación, sin educación toda esta gente va a seguir sin posibilidades. La solución de la educación es a mediano plazo, hay que graduarse, relacionarse, meterse en un ámbito de enseñanza, de paz, de concordia, no esto, entonces, en el corto plazo con esta mentalidad de tratar de sacar tajada para los cabecillas de esta historia no creo que por acá esté la salida".