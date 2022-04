Un exfuncionario de Macri lanzó una advertencia sobre el horario escolar

El martes a la tarde Jaime Perczyk, ministro de Educación, adelantó que presentará al Consejo Federal de Educación, que se reúne este viernes 8 de abril, la propuesta de sumar una hora a la jornada escolar de forma tal que la carga horaria pase de 4 a 5 horas por turno.

El proyecto podría significar un incremento equivalente a 38 días de clase durante el ciclo lectivo por lo que se presenta como algo positivo y es celebrado por diversos sectores. Sin embargo, muchos especialistas miran con recelo la iniciativa. Juan María Segura es asesor, consultor y experto en innovación y gestión educativa. Según el análisis que realizó en MDZ Radio el efecto positivo que tiene -en abstracto- de sumar horas a la educación aunque aclaró que "ya está demostrado que mayor cantidad no necesariamente conduce ni a mayor equidad ni a mayor calidad".

"Si esto prospera en el Consejo Federal de Educación, que tengo mis dudas, va a generar más costos. Esa es la única garantía. Y me animo a confirmar que no conducirá a tener un impacto en la calidad de los aprendizajes de los chicos en el sistema", declaró durante la entrevista.

No fue el único que manifestó estar en estado de alerta ante la nueva iniciativa del Gobierno. Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación también se manifestó respecto. "Me parece una muy buena idea la de sumar una hora más de clase. Creo que es una iniciativa del Gobierno Nacional que hay que acompañar y que las provincias deberían acompañar haciéndola efectiva y no como pasa en la provincia de Buenos Aires que está plagada de anuncios vacíos y huecos en su contenido que no se plasman en la vida real de los estudiantes", señaló quien hoy es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, teme que sumar una hora más de clase acabe siendo una herramienta del Gobierno para adoctrinar a niños y adolescentes.

Consultado por MDZ, Finocchiaro insiste en que "el hecho de incorporar una hora en las jornadas de cada una de las escuelas de nuestro país es una muy buena idea del ministerio de Educación nacional". Sin embargo, agrega que "eso debe ser bien implementado cuando llegue a las provincias. Tiene que tener contenido positivo, estar articulado, planificado y no ser un tipo de anuncio vacío a los que nos tienen acostumbrados algunos ministros de educación de algunas provincias".

Cita como ejemplo la provincia por la que es legislador. Más específicamente, hace referencia al ATR -(Programa para la Intensificación de la Enseñanza) que implementó el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el segundo semestre de 2021. "Intentaba reforzar las trayectorias educativas y para lo único que sirvió es para hacer ingresar como docentes, en forma precaria, a personas que afiliadas mayoritariamente a Ctera", dice y agrega: "Lo mismo con el programa Revincular, que podría ser una muy buena idea ya que consiste en que jóvenes ayuden a traer a jóvenes a la escuela, pero que finalmente queda bajo la órbita de juventudes, municipios y provincias y básicamente, viniendo de quién viene, entendemos que no es otra cosa que tratar de adoctrinar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes".

"Esto tiene que hacerse con seriedad", enfatiza Finocchiaro. "Tener una hora más o 38 días más de clase en el año es una oportunidad que no podemos desperdiciar después del tremendo apagón educativo que tuvo la República Argentina durante el Gobierno de los Fernández", concluye el exministro de Educación.