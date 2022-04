Alzheimer: el impacto de usar arteterapia para acompañar a los pacientes

La arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en la utilización del arte como vía terapéutica. Es empleada en niños y ancianos, y sobre todo cuando la terapia verbal no alcanza. Se utiliza en muchas patologías distintas como la ansiedad, discapacidades, autismo, anorexia, drogodependencia, depresión; y también con personas con deficiencias psíquicas y enfermos psiquiátricos.

Se emplea a través de diferentes manifestaciones artísticas como la pintura, el teatro, collage, danza, escritura y música, entre otras. Lo importante no es el resultado de la obra, sino el proceso en el que la persona realiza la actividad creativa y los cambios que pueden producirse -o no- en su interior.

"Cuando en el taller se abre este espacio de creación, cuando vos no pones el foco en la patología o en el problema vamos a decir que invade a la persona, se produce como una distancia. Por ejemplo, esa persona tiene Alzheimer, pero también es un hombre o fue ingeniero o es hermano o es padre o es alto o es flaco, es divertido o es malhumorado, es como que la pones con todas esas porque tenemos esta idea de que no somos una sola cosa más allá de que a veces hay una cosa que puede invadir y se ve mucho más, pero nos focalizados en la persona y no en la problemática", explica Agustina Marambio De la Vega, mediadora artística y directora de arte.

Esta terapia no trata al paciente por su diagnóstico sino que, por el contrario, busca crear un espacio dónde puedan liberarse de esa etiqueta y no sean los típicos roles de terapeuta-paciente. "Se produce como un camino despejado, a lo que yo digo el mundo interior de la persona, o sea estás con la persona y facilitar o crear las condiciones para que pueda reencontrarse a sí misma por un momento más allá de que tenga Alzheimer o que tenga una discapacidad. En ese momento la persona vuelve a ser solo persona", comenta Marambio de la Vega.

¿Cómo se diferencia de otras?

Lo que diferencia a la arteterapia de otras, es que no hay un objetivo de curar, la finalidad es acompañar a la persona, darle ese espacio donde se aleje de su enfermedad o deficiencia. La experta lo compara con el delfín, sale del agua, respira y luego vuelve a sumergirse. La idea es darle al paciente oxígeno, alejarlo de la habitación de hospital o de su entorno para que pueda abstraerse un instante. Marambio de la Vega afirma que el mediador es una herramienta más, está para acompañar y no para juzgar ni hacer interpretaciones sobre el paciente, y eso es lo que muchas veces permite que las personas se sientan más cómodas en ese espacio y sean honestas sobre lo que les pasa.

¿Qué efectos tiene?

La experta lleva más de 10 años como mediadora y contó que muchas veces va más allá del paciente y su camino interno, la terapia afecta también las relaciones familiares. "Abre la puerta a un nuevo diálogo a una nueva interacción en donde la persona perdida se revalorizó frente a la mirada de los otros", afirma. Una vez, tuvo una paciente con Alzheimer con la que escribieron cuentos relatando su infancia y anécdotas de cuando era chica. Los libritos se los regaló a los nietos de la paciente y así encontró la forma de comunicarlos.

Hace muchos años, tuvo también un paciente que pintaba. Pintaba muchísimos cuadros que luego colgaba en su casa hasta el punto de que parecía una galería de arte. Un día la mediadora notó que faltaban algunas pinturas y le consultó al hombre dónde estaban, él respondió que cuando su familia y amigos lo visitaban solían llevarse algún cuadro.