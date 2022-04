Por qué se irá la mitad de la población de Qatar durante el mundial

Luciano Vázquez es argentino, pero está en Qatar porque es delantero en el Al-Shahaniya Sports Club, de la Liga de fútbol qatarí. En MDZ Radio, contó su experiencia en ese país y cómo se palpita allí la previa de la Copa del Mundo 2022. Entre las curiosidades que narró, dijo que la mitad de la población prevé irse en noviembre/diciembre.

Luciano tiene 37 años. Jugó en Chile, en Emiratos Árabes, en Jordania y desde hace 6 años en la liga qatarí, por eso pronto le tocará vivir la Copa del Mundo casi como local. "El nivel de vida y el país me han atrapado", comenzó confesando en Uno Nunca Sabe.

"Qatar es hermoso, un país muy seguro, con una cultura diferente a la nuestra, también con muchísimas restricciones que hay que respetar pero si no te saltás la regla, es un lugar extraordinario para vivir sobretodo con la familia". Entre las normas que tienen mencionó "la vestimenta a la hora de salir a la calle, nosotros no podemos ir sin remera ni las mujeres de pollera o mostrando los hombros, no se puede tomar alcohol en cualquier sitio o besar a tu pareja en la calle".

Justamente por eso es que los qataríes "saben que van a tener que aceptar cambios y los que no están preparados se van a ir el país. Se dice que más del 50% de la población local para esa fecha no estará, porque la Copa del Mundo es una fiesta y se espera un desorden que no es habitual. Tengamos en cuenta que no es un país grande, son alrededor de 2 millones de habitantes" (2881 millones de habitantes).

Luciano también contó que Qatar ha transformado todo a la espera de la Copa del Mundo. "Entre un estadio y otro como máximo hay 40 minutos. Han hechos diferentes vías para que el tráfico no sea un problema y metros nuevos que te acercan a la puerta del estadio".

Sobre los costos que tendrán que afrontar los visitantes, el entrevistado advirtió que "es un lugar carísimo. Es un mundial muy costoso para el sudamericano, no sólo en el vuelo sino en la estadía, tanto el alojamiento como la comida. Nosotros podemos inscribir hasta 10 familiares directos para alojar en casa".

Finalmente contó que "vivir acá es como estar en una burbuja todo el tiempo. Los cambios son bruscos, pero todo es 5 estrellas, en todos lados: limpieza, orden, vivienda, etc. Entonces es maravilloso, es más fácil acostumbrarse a vivir en lujos que no, obviamente".