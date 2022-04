Pare de sufrir: los 6 beneficios de aprender a decir "no sé"

Si no sabes algo, es difícil saber cómo responder a una pregunta, ofrecer una opinión u orientar a alguien en tu trabajo. Y, claro, no quieres parecer ignorante. Pero decir "no lo sé" no significa que no quieras saber la respuesta o que no tengas interés en aprender más. Sólo significa que no tienes la suficiente información o experiencia para dar una respuesta bien pensada en ese momento.

La cultura en la que vivimos parece alentar que siempre tenemos que dar respuesta a todo, y que debemos estar a la altura de las circunstancias permanentemente. Esto se convierte en una enorme presión. Desde una perspectiva humana no sólo no existe en este mundo quien sepa absolutamente todo, sino que está bien poder expresar esa declaración de ignorancia -como le llamamos en el mundo de mi profesión de coach- como un primer paso de toma de consciencia de todo lo que aún necesitas incorporar.

El problema de no decir que no sabes sobre algo

Entonces, ¿tiene sus beneficios el aprender a decir "no sé"? ¿Cómo puedes expresarlo abiertamente sin sentir que fracasas?

Piensa en esto: cuando la gente te hace una pregunta de la que no sabes la respuesta, ¿Cómo debes responder? ¿Inventas cualquier cosa? ¿Pones cara de que sí sabes? ¿O deberías ser sincero y admitir que no lo sabes?

Aunque pueda resultar incómodo admitirlo, ser honestos es el mejor camino porque lleva menos tiempo y no tienes que mentir o fingir. Sin embargo, puede hacerte sentir incomodidad al principio.

La psicología ha estudiado otro aspecto relacionado con la imposibilidad de decir “no sé”, y lo llamó Efecto Dunning-Kruger. Es muy sencillo: la mayoría de la gente tiende a pensar que sabe más de lo que realmente sabe (y los que sí saben mucho, tienden a subestimar su experiencia y conocimiento).

Ventajas de saber decir "no sé"

He practicado en mi durante suficiente tiempo, y considero que en la gran mayoría de las veces logro decir “No sé” sin sentirme mal, fuera de lugar, fracasado o culpable. Aquí resumo las ventajas de expresarlo abiertamente por si quieres aplicarlo:

Aceptas. En vez de querer ser sabelotodo, te humanizas y practicas la aceptación de que nadie sabe todo. Haces foco. Te centras en el aprendizaje hacia el saber, que genera un impulso hacia adelante a través de conocer e inmediatamente accionar, practicar y conectarlo con algo concreto. Sólo así se pasa del “No sé” a “Sé que sé” del aspecto que estás trabajando en ti. Vulnerabilidad. Este es otro de los rasgos positivos que no debes confundirlo con debilidad. Ser vulnerables es tolerar la incertidumbre, y evitarás caer en certezas fanáticas con tal de dar respuestas a todo, aunque no tengas ni idea del tema. Por ejemplo, las personas que opinan sin ton ni son sobre cualquier cosa en las redes sociales. Descomprimes. Al decir “No sé” no eres ignorante: a lo sumo, no sabes sobre ese aspecto en particular. Cuando lo expresas te quitas la presión del “tengo que saberlo todo” y eliminas los “debería haberlo sabido”. Detectas muy rápidamente fuentes para aprender, personas que te pueden brindar su consejo, aparece alguien como mentor para orientarte. Y así empiezas a aprender a desaprender (el sesgo cognitivo del cerebro que te llevaba a decir automáticamente cualquier cosa con tal de evitar expresar “No sé”). Crearás nuevas conexiones neuronales llamadas sinapsis, para empezar a aprender y practicar lo que quieras, a la edad que quieras. Conectas fundamentalmente con tu decisión consciente de saber más, profundizar y expandir tus fronteras del conocimiento.

Y si quieres otra gran llave aquí la tienes directo en tus manos: toma confianza y dí “no lo sé, aún”. Esta expresión es altamente valiosa porque te coloca en un espacio de apertura a saber y a incorporar lo que quieras, en tu proceso de crecer y avanzar en la vida personal y profesional.

¿Te animas a practicar estas técnicas?

* Daniel Colombo es facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos