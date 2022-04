Un conflicto entre Nación y Mendoza tiene como rehenes a dos elefantes

Desde su gestación, el proyecto del Ecoparque ubicado en Mendoza trajo más de un problema para el gobierno provincial. Los conflictos relacionados al estado de los animales y la conservación del espacio estuvieron en el centro de la escena. Ayer se sumó un nuevo capítulo con la dura acusación del secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, contra su par a nivel nacional, Juan Cabandié por el traslado de dos elefantes a un santuario en Brasil.

El traslado de la elefanta asiática Pocha y su hija Guillermina hasta el Santuario de Elefantes Brasil (SEB) en Mato Grosso fue anunciado con bombos y platillos en agosto del 2021 pero en ese momento, no pudo concretarse debido a la falta de entrenamiento de las elefantas que no ingresaron a los cajas transportadoras.

Este nuevo conflicto entre el gobierno provincial y nacional retrasa el procedimiento que deberá ser resuelto por la justicia mendocina dilatando aún más los tiempos. Mientras tanto los animales que aún se encuentran en el predio ubicado en la ladera noroeste del Cerro de la Gloria, esperan un destino que, desde el 2016, cuando se realizó la reconversión del espacio, está signado por una serie de anuncios y proyectos que no se concretan.

Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación constataron que la reserva donde se pretende el traslado de las elefantas no está registrada como santuario sino como criadero. Ese punto dificulta la resolución del conflicto debido a que según el inciso C de la resolución argentina 170-3 legalmente no se permite que los animales de ex zoológicos sean ubicados en centros de criadero.

"Tenemos todos los papeles firmados por el mismo Cabandié donde nos autorizaba a cruzar por la frontera en las mismas condiciones que estamos hablando ahora, no hemos cambiado nada...pero ahora pareciera que lo que firmó antes no sirve", destacó el titular de la cartera de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance.

Según Mingorance, Nación está impidiendo el traslado de las dos elefantas al santuario en Brasil

El gobierno de Mendoza argumenta que tiene todos los papeles necesarios y cuentan con las autorizaciones correspondientes para hacer efectivo el traslado de los animales a Brasil a excepción de los permisos de exportación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) necesarios para mover animales de un país a otro.

Estos permisos fueron otorgados y firmados por las autoridades nacionales de ambos países pero se vencieron debido a que el primer traslado no se llevó a cabo. "No entiendo el motivo por el cual el gobierno nacional no firma la autorización ya que las condiciones de traslado y logística son las mismas que antes, el único argumento que están esgrimiendo es la habilitación que tiene el santuario", dijo el funcionario y agregó: "Hace un mes que vengo pidiendo la renovación del Cites para poder llevar a cabo el traslado, la decisión política es otra, ponen por encima cuestiones políticas partidarias sobre el bienestar animal".

Una vez más la mezquindad del Gobierno Nacional se refleja, en este caso, en jugar con el bienestar de los animales. Es lamentable que el ministro de @AmbienteNacion @juancabandie impida el traslado de Pocha y Guillermina al Santuario de Elefantes de Brasil. pic.twitter.com/c1OZKtAs1f — Humberto Mingorance (@MingoranceH) April 21, 2022

"Por la información que tengo, Nación pretende judicializar el traslado, nosotros tenemos todos los papeles en orden y las autorizaciones previas. En toda América no hay otro santuario de animales que reúna esas condiciones, con la habilitación y certificación internacional... estamos convencidos que la justicia fallará a nuestro favor", explicó.

Frente al conflicto resurge la posibilidad de una opción que tiene como destino el único santuario registrado como tal en Argentina que actualmente posee un convenio por $ 32.781.952 con el ministerio de Ambiente de la Nación para ir derivando ejemplares que vayan siendo rescatados, sin embargo, desde la provincia de Mendoza descartaron esta opción.

"Tekove Mymba no es un santuario, no tiene ni la infraestructura ni el equipo técnico necesario. Para nosotros ese lugar no es un plan B, por más que venga el presidente y me diga, el responsable ante la justicia de las personas no humanas que van a ser trasladadas soy yo. El fiscal de Estado es el que me autoriza, no hemos tenido ni una muerte de animales en los traslados que hemos realizado", argumentó Mingorance.

Al ser consultado por los costos de los traslados, el funcionario explicó que no pueden brindar un número preciso y que el procedimiento no supone un costo para el gobierno nacional ya que el gobierno provincial viene asumiendo los gastos de los operativos que incluyen las grúas, camiones y permisos o gastos de exportación. "Hemos financiado la estadía y comida de los adiestradores que vinieron a colaborar mientras que el santuario pagó los pasajes", dijo .

Entre los argumentos que mencionaron desde el Ministerio de Ambiente de la Nación para no hacer efectivo el traslado de los elefantes es que una de las condiciones requeridas para trasladar a estos animales es que sean dirigidos a lugares en los que esté expresamente prohibida su reproducción. Frente a esto, Mingorance destacó: "Todos los elefantes que se encuentran en el santuario de Brasil son hembras, no existe un conflicto en relación a la reproducción, la finalidad del santuario no es la reproducción sino el bienestar animal. El lugar es reconocido a nivel Latinoamérica y cuenta con una capacidad para 50 animales".

La puja entre Nación y provincia tiene como rehenes a las dos elefantas que siguen viviendo en un recinto de cemento a pesar de estar en óptimas condiciones para ser trasladadas a un lugar donde tengan mayor calidad de vida.