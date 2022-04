Un hombre ganó U$S 270.000, pero no puede cobrar por ser indocumentado

Un hombre argelino ganó la lotería en Bélgica. Como el premio es demasiado grande deben depositárselo en una cuenta bancaria, que no puede abrir por ser indocumentado. No tener los papeles necesarios le impide cobrar los U$S 270.000 que ganó.