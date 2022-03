La tajante decisión de los expertos sobre los barbijos

El doctor Carlos Kambourian, polémico expresidente del consejo de administración del Hospital Garrahan, muy identificado con el partido político Juntos por el Cambio está tomando postura muy claramente en contra del uso del barbijo a esta altura de la pandemia.

Recientemente en su cuenta de Instagram el doctor escribió: "¿Usas el barbijo porque estás convencido/a qué hoy es un factor clave en la prevención o porque te obligan a usarlo? Esta es la pregunta clave que hoy deben hacerse los Ministros de Salud.

Tengo el firme convencimiento que la utilización de barbijo es hoy una medida completamente inefectiva dado que el número de casos es cada vez menor, la población está vacunada y estamos frente a una enfermedad viral endémica.

Es hora de no tener miedo a decir: SACATE EL BARBIJO" en conjunto con una imagen que exclamaba "la pandemia terminó".

La imagen publicada por el doctor en su cuenta de Instagram

El perfil de Kambourian en Twitter

De la misma manera, Kambourian también continúa con esta campaña en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de una reunión de La Cámpora donde Máximo Kirchner y Nicolás Kreplak no llevan barbijo con el escrito: "Sacate el barbijo. Sacaselo a tus hijos. Kreplak y Máximo ya no lo usan en lugares cerrados pero obligan a a los chicos a taparse la cara para ir a la escuela. Desde hoy, no uses más barbijo".

Sacate el barbijo. Sacaselo a tus hijos. Kreplac y maximo ya no lo usan en lugares cerrados pero obligan a a los chicos a taparse la cara para ir a la escuela. Desde hoy, no uses más barbijo. pic.twitter.com/DwDLeFpVaf — Dr. Carlos Kambourian (@DrCKambourian) March 8, 2022

En otra de las publicaciones recientes referidas al tema el doctor escribe: "Es hora de sacarse el barbijo. El problema es que no pueden mirarnos a la cara".

Entre los comentarios a ambas publicaciones se puede encontrar a varias personas tanto en contra como a favor. Por ejemplo, una usuaria remarca por medio de Instagram: "Yo no me lo pienso sacar . No le hago mal a nadie al usarlo" y cuenta con más de 200 me gusta. Otro comentario, que parece estar de acuerdo con su postura explica: "Luego de dos años en que se aterroriza tanto a la gente, muchos van a seguir usándolo hasta para ducharse. Yo lo uso porque me obligan (soy docente), pero a ninguno de mis alumnos se lo exijo. Si se lo sacan, simplemente están haciendo ejercicio de la libertad, y hasta del sentido común; por ello, no les digo nada y sigo con mi clase".

Otro usuario comenta de manera tajante: "No estoy de acuerdo, está de lejos de terminar, hay que seguir cuidandose". En Twitter la situación es similar, ya que una usuaria le comenta: "Que Máximo y Kreplac no lo usen, no es ejemplo (para usarlo o no); y este tipo de tweet no informa, es solo política. Es una determinación personal y hay que respetar a cada uno. En países asiáticos los usan hace tiempo, y estimo que debe prevenir enfermedades respiratorias".

Antecedentes de Kambourian

Carlos Kambourian había sido acusado por utilizar dinero perteneciente al Hospital Garrahan para sus propios usos personales mientras que ocupaba el cargo de presidente del consejo en esta institución. El Consejo de Administración de este centro de salud pediátrico le exige que devuelva más de un millón de pesos y 11.700 dólares, a valores actualizados, por gastos personales y el uso de un vehículo del hospital para llevar a su esposa e hijos aun cuando estaba de licencia.

Parte de la denuncia en contra del ex presidente del consejo

El doctor se había defendido de las acusaciones poco tiempo después de las elecciones explicando "Lo que dije es lo que pasó. Esto es lo que el domingo la gente expresó en las urnas: sucedieron cosas en la Argentina que hicieron que la gente decidiera tomar otro camino, y en gran parte es por el manejo catastrófico de la pandemia. No lo digo yo, lo dicen los datos".

Entrevistado por Perfil, Kambourian argumentó "La acusación es falsa, tiene una intencionalidad política muy fuerte". “El objetivo es molestar al que piensa diferente, en este caso a mi, que estoy en las antípodas. Sobre las acusaciones puntuales responderán mis abogados, que están trabajando en el caso. Yo responderé en la Justicia en caso que tenga que hacerlo".