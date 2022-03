¿Y si usamos la tecnología para enseñar a leer y comprender?

Liliana Fonseca es psicopedagoga y doctora egresada del Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en procesos de comprensión lectora. Dirige investigaciones y dicta clases en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Morón y en la Universidad Nacional de Luján. Ella trabajó con Wumbox en el desarrollo del programa Código Lennox, diseñado para ayudar a los chicos a mejorar su lectocomprensión.

-¿Cómo llegaste a trabajar este tema de la comprensión lectora?

-Hace más de 40 años que trabajo con chicos en el ámbito de la salud y de la educación. Comencé investigando los problemas de aprendizaje y su relación con lo afectivo y lo emocional. Pero de apoco fui integrando los aspectos cognitivos y de psicolingüística. De a poco me fui adentrando en los procesos de la lecto comprensión, entendiendo que a leer se aprende, que hay una didáctica, una enseñanza. Me empezó a interesar la complejidad del acto de aprender a leer y a escribir, y su fin que es el de la comprensión. Finalmente mi tesis doctoral fue sobre comprensión lectora y sobre cómo intervenir para mejorar estos procesos y si realmente estas habilidades pueden ser enseñadas.

-¿Por qué es tan importante la comprensión lectora?

-Porque vivimos en una cultura letrada. Toda la información que recibimos viene en forma de texto escrito, los formularios que tenemos que llenar, las páginas webs que completamos, los accesos bancarios. Nuestra vida cotidiana implica leer, escribir y producir. Participar de ese lenguaje escrito es imprescindible, el que no accede queda por fuera, excluido de la cultura. Por eso es perentorio enseñar a los chicos a leer, escribir y a comprender lo que se lee. Pero también quisiera remarcar que la cultura se transmite a través de la letra impresa. Hasta la empatía se transmite a través de la letra impresa. Cuando nos identificamos de chiquitos con Los Tres Chanchitos, empezamos a incorporar esas posibilidades, los reconocemos en nosotros mismos. Lo que hacemos es desarrollar nuestro espíritu humano, nuestra capacidad de ser personas.

-¿Qué habilidades requiere la lectocomprensión?

-En 2006, junto a un equipo de investigación conformado por profesionales de las Universidades de San Martín y la Universidad de Granada (España), desarrollamos un test de lectura, el test Lee. Más tarde, en colaboración con investigadores de la Universidad de Sussex, donde están los más prestigiosos especialistas en este tema, comenzamos a trabajar en intervenciones sobre comprensión lectora. De ahí surgió el programa Lee Comprensivamente, un programa en papel que nos permitió darnos cuenta de que el proceso de lectocomprensión implicaba cuatro habilidades básicas: la de hacer inferencias, construir hipótesis, llenar huecos de información, la de comprender la estructura de un texto (si se trata de un texto narrativo, comparativo, un texto que plantea un problema y una solución), la habilidad del vocabulario, que es un eje central porque hoy se enseñan menos palabras y eso afecta la comprensión, y la habilidad de monitoreo, la capacidad de detenerse y chequear si uno está entendiendo.

-¿Cuál es el desafío actual respecto de la comprensión lectora?

-Hay dos problemáticas que hay que resaltar: una es la importancia de la tarea de enseñar a leer. Para poder comprender tengo que leer de manera fluida, con precisión, de manera que pueda acceder al significado del texto. Hoy hay muchos chicos que no comprenden porque no tienen las habilidades básicas para hacerlo, no saben leer. Hay una investigación llevada a cabo por un argentino en Europa que dice que a finales de primer grado uno tiene automatizadas las habilidades de lectura: si a un chico le ponen una palabra en frente no puede dejar de leerla. En muchos países eso sucede hacia finales de 1 grado. En nuestro país es más lento. Hace muchos años que hay muchos niños en los primeros grados que no saben leer. Y la pandemia ha profundizado esta situación porque muchas escuelas no estaban preparadas para una enseñanza virtual. Uno de los mayores desafíos hoy es la disparidad entre los chicos. Una de las pantallas del software desarrollado por Wumbox y Fonseca

-¿Y el segundo problema?

-Es la cultura digital, cuyos efectos son globales. La predominancia de lo digital hizo que nos acostumbráramos a lectura superficial, de barrido diagonal, que es la que usamos para leer una pantalla. Hoy leer un libro nos cuesta mucho. Los períodos de atención son más cortos, los niveles de concentración más superficiales, lo mismo que nuestra capacidad de lectura profunda. Hacemos lectura superficial y no llegamos al significado profundo del texto. El no poder comprender un texto va en desmedro de esas capacidades de ampliar la empatía y forjarnos como personas, empobrece ese repertorio subjetivo que nos constituye.

-¿Cómo surge y qué es Código Lennox?

-Después de desarrollar e implementar el programa Lee comprensivamente, quisimos llevarlo a otro formato y entonces, desde Grupo LEAN, nos aliamos con WUMBOX para desarrollar un programa digital de comprensión lectora para chicos de 5 y 6 grado. Queríamos lograr un programa digital, pero con las ventajas de que promoviera la reflexión, las inferencias, la interacción y el monitoreo. Entonces generamos este personaje Lennox, que va desentrañando una historia con ayuda de los chicos, va presentando distintos tipos de textos y pistas que son novedosos y mantienen a los chicos motivados. Cuando generamos este programa lectora nos preocupó que no fuera sólo resolver propuestas intuitivas sino que promoviera la conducta reflexiva, la generación de preguntas e interacciones con un personaje virtual. También quisimos conservar el rol modelador del docente que para nosotros es muy importante. No se trata solo de leer y contestar, sino que Código Lennox busca que los chicos y chicas lean y hagan distintos tipo de actividades con el propio texto para llegar a hacer un modelo mental para que puedan recordar y almacenen en su memoria episódica. Lo que buscamos es que esto que hicimos con los textos de Código Lennox pueda transferirse a cualquier otro texto.

-¿Cómo podemos trabajar las habilidades para la comprensión lectora en casa?

-Esto se puede trabajar desde que los chicos son muy pequeños. Cuando se le muestra un libro sin texto, les podemos ir preguntando cómo se imaginan la historia, qué creen que pasa o puede pasar. Contamos con muchísimos recursos para trabajar las habilidades de comprensión lectora, hay muchos en la plataforma Wumbox que podemos utilizar con un fin didáctico y de juego. Pero lo más importante es poder generar situaciones de diálogo y de reflexión acerca de lo que se lee y se estudia. Yo digo que además de regalar libros también hay que regalarse el tiempo de interactuar con los chicos y el texto. Los que queremos hacer esta defensa de la cultura humana vinculada a la lectura tenemos que trabajar para que los chicos descubran la magia de la letra impresa.