Este fue el negocio por el que Warren Buffet se convirtió en millonario

Para comenzar a conocer un poco de Warren Buffett, el inversor y empresario estadounidense, tan solo es necesario mencionar que logró convertir una fábrica textil en crisis en una de las sociedades de cartera más exitosas del mundo, transformándola en una generadora de dinero.

Hoy en día, la fortuna de Warren Buffett llega a los 125.600 millones de dólares, lo que lo ha convertido en uno de los mayores referentes de los inversores y personas que sueñan con lograr tan solo una parte de lo que él ha construido.



Los inicios de Warren Buffett

Warren Buffett es hijo de Howard y Leila Buffett; nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska. Es el segundo de tres hijos, y el único varón. Su padre fue corredor de bolsa y congresista de los Estados Unidos durante cuatro períodos.

Ganar dinero fue uno de los primeros intereses de Warren Buffett, que vendía refrescos y tenía una ruta de periódicos. Cuando tenía 14 años, invirtió las ganancias de estos esfuerzos en 16 hectáreas de tierra, que luego alquiló para obtener ganancias.

Por pedido de su padre solicitó ingreso a la Universidad de Pensilvania y fue aceptado. No impresionado, Warren Buffett se fue después de dos años y se transfirió a la Universidad de Nebraska. Al graduarse, su padre lo convenció una vez más del valor de la educación y lo animó a obtener un título de posgrado. Harvard lo rechazó, pero Columbia lo aceptó.

Al finalizar su postgrado el empresario regresó a Omaha para trabajar en la firma de corretaje de su padre. Se casó con Susan Thompson y formaron una familia. Poco tiempo después, Benjamin Graham le ofreció un trabajo en Nueva York.

Fuente: El Español - elespanol.com

¿Cómo hizo Warren Buffett su fortuna?

En 1956, regresó a Omaha, lanzó Buffett Associates, Ltd. y compró una casa. En 1962 tenía 30 años y ya era millonario cuando unió fuerzas con Charlie Munger. Pero, ¿cómo lo logró?

Compraron Berkshire Hathaway, una fábrica textil que estaba a punto de quebrar. Lo que comenzó como un juego se convirtió en una inversión a más largo plazo cuando el negocio mostró algunos signos de vida. Los flujos de caja del negocio textil se utilizaron para financiar otras inversiones. Eventualmente, el negocio original fue eclipsado por las otras participaciones. En 1985, Warren Buffett cerró el negocio textil, pero siguió usando el nombre.

La filosofía de inversión de Buffett se basa en el principio de adquirir acciones en lo que él cree que son empresas infravaloradas y bien administradas. Cuando realiza una compra, su intención es mantener los valores indefinidamente. Coca Cola, American Express y Gillette Company cumplieron con sus criterios y se han mantenido en la cartera de Berkshire Hathaway durante muchos años.

En muchos casos, compró las empresas directamente y dejó que sus equipos de gestión se encargaran del día a día. Algunas de las firmas más conocidas que encajan en esta categoría incluyen See's Candies, Fruit of the Loom, Dairy Queen, The Pampered Chef y GEICO Auto Insurance.

La mística de Warren Buffett se mantuvo intacta hasta que las acciones tecnológicas se hicieron populares. Como un tecnófobo decidido, se quedó fuera de la increíble subida de las acciones tecnológicas a finales de la década de 1990.

Manteniéndose firme y negándose a invertir en empresas que no cumplían con su mandato, se ganó el desprecio de los expertos de Wall Street y muchos lo descartaron como un hombre cuyo tiempo había pasado. El desastre tecnológico que ocurrió cuando estalló la burbuja de las puntocom llevó a la bancarrota a muchos de esos expertos. Las ganancias de Warren Buffett se duplicaron.

¿Conocías cómo Warren Buffett se hizo millonario?