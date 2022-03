Las razones de la renuncia de una funcionaria clave del Ministerio de Mujeres

"51 femicidios en lo que va del 2022", informaba el martes primero de marzo el observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" que, en una sociedad sin datos, busca registrar la violencia contra la mujer y contabiliza los femicidios y travesticidios a partir del análisis de medios digitales y gráficos de todo el país. El observatorio fue fundado por Raquel Vivanco, quien lo dirigió hasta el 1 de marzo de 2020, que desde entonces y hasta el 2 de marzo fue directora de Observatorio de la Violencia y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

A dos días de la brutal violación en grupo a una mujer de 23 años en Palermo, Vivanco anunció a través de sus redes sociales que renunciaba a su cargo en el Ministerio. "Quería compartir que a partir de hoy dejo de estar a cargo de la Dirección del Observatorio del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación. Mi tiempo en esa responsabilidad se ha agotado, producto de no encontrar síntesis en lo que desde allí se debe generar", expresaba.

Y a continuación señalaba: "Me voy de esta función convencida de haber hecho todos los esfuerzos para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, fiel a las convicciones y al recorrido q venimos haciendo quienes provenimos del feminismo popular, asumiendo la responsabilidad histórica del momento. Apuesto a seguir construyendo este espacio político y fortalecer nuestro gobierno en el enorme desafío que tenemos de hacer una patria libre, justa, soberana y feminista". Sus palabras llegaron poco después que las cuestionadas declaraciones de Elizabeth Gómez Alcorta.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad realizó un polémico descargo público que en el que comenzó refiriéndose a los 6 jóvenes que violaron en grupo a una chica como "tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo" y luego detalló que no se trata de instintos sino de hechos que "responden a la misma matriz cultural" y a la "forma de ser varones, que se aprende desde niñxs y que define quienes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias".

Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 2, 2022

Sus palabras fueron cuestionadas por diversas razones. Las que escribió en su cuenta de Twitter y, más aun, las que utilizó al hablar del tema en le TV Pública: "No son no son monstruos, no son enfermos, son varones socializados en esta sociedad porque si no pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas, y no en la sociedad". La generalización excesiva que quita responsabilidad individual a los abusadores y la falta de contención a la víctima y de políticas reales para evitar la violencia fueron dos de los cuestionamientos que más se repitieron aparte de las referencias a hombres violentos y abusadores dentro del entorno de la ministra.