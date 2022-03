Giuliana, de Maipú: "Cuando me enteré de los proyectos sociales me terminó de cerrar el hecho de participar"

El sábado 26 de febrero Maipú elegía a Giuliana Pilot como su Reina de la Vendimia 2022, siendo esta la última representante departamental en ser elegida.

La joven, que fue candidata por Coquimbito, tiene 20 años y cursa el tercer año de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo.

Justamente, a partir de su carrera, la maipucina tiene preparado un proyecto para trabajar la comunicación en adultos mayores, jóvenes y niños.

En 2018 su hermana fue representante del mismo distrito, así que está familiarizada con la fiesta. Además, se dedica al modelaje, profesión que, asegura, le encanta.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte para reina?

- La oportunidad se dio porque me comentaron todo esto de Vendimia (yo obviamente estaba al tanto porque me encanta), y cuando me enteré de los proyectos sociales me terminó de cerrar participar, porque está muy bueno, tiene una causa linda. Además, mi hermana fue reina distrital de Coquimbito en 2018 y también me habló una de las delegadas del distrito.

- ¿Tenés algún proyecto para tu año de reinado? En caso de que así sea ¿de qué se trata?

- Sí, tengo mi proyecto que se llama ‘Me Comunico’ y consiste en brindar tres talleres: el primero va a estar destinado a los adultos mayores y es para poder ayudarlos a interiorizarse con los dispositivos tecnológicos; el segundo taller va a ser para los jóvenes para informarles sobre las fake news, que es la desinformación, y el último está destinado a los niños y para ayudarlos a familiarizarse con la lectura en papel.

- ¿Cómo están tu familia y amigos con todo esto?

- La familia y los amigos están enloquecidos, gracias a Dios, así que yo estoy feliz disfrutando, y ellos también están felices de verme. Así que mucha felicidad.

- ¿Qué expectativas tenés para el sábado? ¿Cómo estás pasando la convivencia?

- Las expectativas son súper altas, disfrutando un montón con cada una de las chicas, así que felices. Y creo, si le puedo poner un lema a esta convivencia, es poder disfrutar. Ése sería mi lema: ‘Disfrutar’.

Giuli representó a Coquimbito.

- ¿Hacés alguna otra actividad fuera del estudio/trabajo? ¿Desde cuándo?

- Sí, hago modelaje, me gusta mucho, eso me encanta. Me gusta leer y estar mucho con mi familia, también.

- ¿Qué pensás de la situación de Julieta Lonigro?

- Creo que fue una reina elegida por el pueblo, pero es algo que tiene que arreglar su municipio.

- ¿Algún mensaje para tu pueblo?

- Los espero en el Frank Romero Day para que puedan estar conmigo disfrutando y poder sentir ese gran apoyo, que sé que tengo de corazón.