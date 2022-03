¿Qué dicen los argentinos sobre el cachetazo de Will Smith en los Premios Oscar?

Las redes explotaron con memes y chistes sobre el suceso que irrumpió la velada de la entrega de los Premios Oscar 2022. A esta altura, ya es de público conocimiento el cachetazo que le propinó el ganador del premio a Mejor Actor 2022 a Chris Rock. El actor, nominado por la película "Rey Richard: Una familia ganadora", interpreta en la ficción al padre de las tenistas Venus y Serena Williams. En la cinta, Richard Williams es un padre de familia que quiere lo mejor para su familia, y estas mismas palabras fueron las que reprodujo el actor cuando subió a recibir su premio.

Después de lo sucedido, Will Smith no pronunció palabra alguna respecto al hecho pero los argentinos sí lo hicieron y, en redes redes sociales, comentaron y dividieron las aguas con respecto al caso. Hay opiniones para todos los gustos, algunas personas creen que lo que hizo el actor estuvo "bien" porque defendió a su esposa, Jada Pinkett Smith. Otros, piensan que Chris Rock "se lo buscó" por haber hecho un chiste sobre una enfermedad y que en realidad su fin no era hacer un chiste, sino llamar la atención del público, lo que sí logró. También, están quienes opinan que los Oscar tienen cada vez menos audiencia y que en ese momento de la noche estaba decayendo tanto que necesitaban "algo" que levantara el rating.

Por otro lado, se abre el debate de violencia y machismo que sigue perpetuando en la sociedad actual. Están quienes desaprueban lo que hizo el actor y afirman que en pleno 2022 no pueden reproducirse situaciones así en televisión. Muchas de las personas consultadas por el MDZ contestaron que no creían que Will Smith debiera ser penalizado o castigado por lo que hizo, pero sí que es un acto de violencia que no debería suceder en el contexto actual, donde ya se ha hablado tanto de que las personas que realizan comentarios de este tipo no debieran ser castigadas con más violencia, sino con el repudio.

Varias personas respondieron que el ganador del premio al Mejor Actor 2022 exageró con su reacción, que el chiste fue en tono jocoso y no con intención de hacer sentir mal a su esposa, Jada Pinkett-Smith. A esto, muchos usuarios de las redes responden que la comedia a costas de la enfermedad de alguien y su humillación también es violencia y que en primer instancia no debería haber sido aprobado el guión de Chris Rock.

En Twitter varios usuarios comentaron también sobre el hecho de que Will Smith se rio del chiste hasta que se dio cuenta de que su esposa no había recibido bien el comentario, en ese momento el actor dejó de reírse para pasar a indignarse y ese fue el momento bisagra en que se levantó y cacheteó al comediante. Algunos, resaltaron esto como un acto machista ya que sintieron que Smith reaccionó cuando ofendieron a alguien que "le pertenece".

Comentarios de Twitter

La violencia fue de ambos. Burlarse de una enfermedad lo es. Dar un golpe y llamarlo acto de amor y protección, también. Ninguno puede ser justificado. — Patricia Montero (@monvalpa) March 28, 2022

A raíz de esto, estallaron los comentarios recordando la infidelidad de Jada y como en su momento, Will Smith no reaccionó de la misma forma.

"Todo mundo ofendiendo a Jada Smith cuando le ponía los cuernos a Will Smith" - Will no golpeó a nadie.



"Chris Rock burlándose de la alopecia de su esposa". pic.twitter.com/eLqItXnd1D — Ratita Bebé. (@Ratita_Bebe) March 28, 2022

#Oscars.El matrimonio de *Jada* y *Will Smith* es súper tóxico: Se ponen los cuernos en nombre de “un amor libre” y él hace como que no le duele porque aceptó que su matrimonio fuera así…primero se ríe de una “broma” y luego golpea a *Chris Rock* porque “eso es el amor” ¿really? pic.twitter.com/rQg3oN9zw1 — Cloudy???uD83DuDD25 (@NubiaArizaga2) March 28, 2022