Por qué Argentina no tiene cambio de horario entre invierno y verano

En 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina unificó definitivamente su hora: ya no habría diferencias entre provincias ni horario de verano sino que en todo el país regiría el mismo horario: UTC-3. Hasta entonces y desde que en 2007 se sancionó la Ley 26.350 que establecía UTC-2 como horario de verano y UTC-3 para el invierno, era el Ejecutivo Nacional el responsable de fijar el inicio de cada temporada. La última vez que se realizó esta diferenciación fue en 2008, con el decreto Nº693 que marcaba el cambio de horario a fin del período estival en marzo de 2009.

Paradójicamente, se escogió para unificar el horario un huso que está al oriente del país y que no pasa sobre ninguna de las provincias. Paradójicamente también, aunque los argentinos no cambiamos los relojes al pasar del de la primavera al verano ni del otoño al invierno, sí cambia la diferencia horaria con la mayoría de los países europeos y con países en todos los continentes en los que rige el cambio de horario.

Fuente: Geografía infinita

¿Cuál es el verdadero huso horario de Argentina?

El término UTC hace referencia al "tiempo universal coordinado", un concepto que sucedió al GMT (Greenwich Meridian Time) que fue introducido en Washington hacia fines del siglo XIX -más precisamente durante la Conferencia Internacional del Meridiano de 1884- que toma al meridiano de Greenwich como hora cero a partir de la cuál se suman o restan horas según se trate de husos horarios hacia el Este o el Oeste.

El huso que ocupa la mayor parte del territorio argentino es UTC-4. Pero, ¿por qué no es ese el huso que rige actualmente? Aun para quienes vivieron el cambio horario y la realidad de compartir tener una diferencia de dos horas entre diversos puntos del país, parece extraño hoy pensar en otra alternativa a UTC-3 que el país comparte con Uruguay y Brasil. Sin embargo, no siempre fue así.

En 1920, cuando Argentina adhirió al estándar horario internacional adoptando el huso UTC-4 que atraviesa gran parte del país y en el que sólo queda fuera la región cordillerana, por la que pasa el UTC-5. Hubo cortos períodos de tiempo -en el 74, del 89 al 93 y luego en 2008 y 2009- en los que el huso adoptado por el país fue UTC-2.

¿Cómo se explica el cambio de husos horarios?

Tal como explica el proyecto presentado por el diputado del Frente Renovador, Jorge Andrés Difonso, lo que se busca con los cambios de horario es promover un uso más eficiente de la energía. Ya en 2014, Mariano Rabassa y Juan Pablo Sitler habían realizado un estudio que demostraba que el cambio de huso horario en verano en Argentina no había tenido el efecto esperado. "Culturalmente la gente en la Argentina no está acostumbrada a cenar antes de la puesta del sol. El adelantamiento de la hora hace que el sol se ponga una hora más tarde y que la gente espere hasta más tarde para cenar. Eso a su vez produce un retraso de cualquier actividad que realicemos después de cenar", señalaban entonces los economistas refiriéndose al comportamiento social durante el cambio de hora en las temporadas estivales de 2008 y 2009. En su informe se referían a que estas políticas no están destinadas simplemente a bajar el consumo promedio sino a evitar los picos que son un problema para el servicio. Y en ambos casos declaraban que el cambio de horario no había sido una política efectiva.

Informe publicado por el Ministerio de Energía de la Nación (2016)

A raíz de un análisis de la evolución de la curva de uso de energía en invierno y verano con huso horario UTC-2, UTC-3 y UTC-4, el Ministerio de Energía y Minería de la nación concluía en 2016 que lo más eficiente era mantener, a lo largo de todo el año, el huso UTC-3 que Argentina había adoptado por ley en 2007.

El informe explicaba que "no se encuentran evidencias que indiquen la necesidad de modificar el huso horario UTC-3 dispuesto por la Ley 26.350 del año 2007". La afirmación se basaba en que:

Durante el verano el pico de demanda de energía suele darse entre las 3 y las 4 de la tarde, por lo que el cambio de un huso horario no significaría un ahorro en ese momento y, por otra parte, adoptar el UTC-2 sólo retrasaría una hora el pico nocturno, sin lograr una disminución en el consumo promedio.

no significaría un ahorro en ese momento y, por otra parte, adoptar el UTC-2 sólo retrasaría una hora el pico nocturno, sin lograr una disminución en el consumo promedio. En invierno, en tanto, adoptar el huso horario UTC-4 sólo generaría una suba en la demanda de energía hacia el atardecer que no llega a compensarse por el ahorro matutino.

UTC-4 sólo generaría una suba en la demanda de energía hacia el atardecer que no llega a compensarse por el ahorro matutino. En ambos casos, el pico nocturno tiende a conservar su forma ya que la población no tiende a adaptar sus hábitos al reloj.

Por qué el cambio de huso horario sí podría beneficiar a Mendoza

Considerando que el huso horario que correspondería a la provincia de Mendoza es UTC-5 y teniendo en cuenta que la "utilización y disponibilidad de energía" es uno de los "principales problemas económicos, sociales y ambientales" del país, suena al menos pertinente abrir el debate sobre el cambio de horario en la provincia.

"A través del presente proyecto proponemos comenzar a diagramar un Programa de Eficientización energética, de modo tal de garantizar el uso racional y eficiente de la energía", dice el diputado Difonso que firma el proyecto junto a su par, Mauricio Torres.

A través del proyecto de ley solicitan que la provincia "realice el cambio de horario en los meses de invierno". Esto implicaría atrasar una hora el reloj (es decir, utilizar el huso UTC-4.

Entendiendo el impacto social del proyecto, los legisladores sugieren opciones para la ejecución del mismo: podría ser cambiando la hora de todos los relojes de la provincia o modificando el horario de todos los organismos de la administración pública. "El cambio de horario de la administración Pública, tiene un resultado muy palpable, y es con el fin de economizar la energía eléctrica y para un aprovechamiento de la luz solar", expresan y agregan: "Con el atraso de una hora se economizaría el uso de la energía eléctrica. Este cambio tiene una ventaja positiva a nivel ambiental atento que el ahorro de recursos producto del cambio horario hace que se reduzca el consumo de materias primas, repercutiendo así también en la reducción de la contaminación",

Aseguran que el cambio de horario también servirá a las pymes que podrán "racionalizar sus consumos eléctricos". Cómo ejemplo de éxito citan los casos de la Municipalidad de San Carlos, donde hubo cambios de horario entre 2017 y 2019 "con muy buenos resultados operativos y económicos.