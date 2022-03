La inteligencia artificial podría ayudar a medicar mejor la depresión

El grupo que llevó a cabo el estudio identificó variaciones en seis síntomas de depresión, como la dificultad para divertirse, el retraimiento social, el cansancio excesivo, la irritabilidad, la baja autoestima y los sentimientos depresivos.

“Este trabajo preliminar plantea que la inteligencia artificial puede ayudar en la decisión clínica al informar a los médicos sobre la selección, administración y dosificación de los antidepresivos en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor. En las muestras de niños y adolescentes, la predicción del resultado del tratamiento fue mejor con dos tipos de antidepresivos”, dijo el psiquiatra infantil Paul Croarkin acerca del estudio, publicado en la revista de psicología y psiquiatría infantil The Journal of Child Psychology and Psychiatry,

La inteligencia artificial podría ayudar a medicar con más precisión

La inteligencia artificial ha demostrado su potencial gracias a esta investigación y sienta las bases para futuros trabajos que impliquen información fisiológica, mediciones cerebrales y datos farmacogenómicos para aplicar una medicina de precisión en el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con depresión. Esto puede garantizar una mejor atención médica, así como una dosificación en la administración de los antidepresivos, lo que traería un beneficio terapéutico y una disminución de los efectos secundarios. Así lo explica el doctor Arjun Athreya, investigador y autor principal del estudio.

Athreva agrega que la creación de este algoritmo tuvo por objetivo “imitar el pensamiento lógico del médico respecto al manejo del tratamiento en un punto intermedio y según el cálculo de si la dosis actual de la farmacoterapia beneficiará o no al paciente”. Para este ingeniero en computación fue fundamental involucrarse “estrechamente en la práctica y observarla, no solo para entender las necesidades de los pacientes, sino también para saber cómo aplicar la inteligencia artificial a fin de que fuese útil al médico para beneficio del paciente”, tal como él mismo declara.

“Los avances tecnológicos son métodos poco estudiados que pueden mejorar los métodos terapéuticos. Es fundamental predecir el resultado en los niños y los adolescentes que reciben tratamiento contra la depresión para controlar una enfermedad que puede convertirse en una carga de por vida”, expresó la doctora Liewei Wang.

La depresión pospandemia en niñas, niños y adolescentes

A raíz de la pandemia por covid, se duplicaron los síntomas de depresión y ansiedad en niñas, niños y adolescentes, según una investigación de la Universidad de Calgary (publicada en la revista JAMA Pediatrics), que reúne, a su vez, información de 29 estudios.

La pandemia duplicó los síntomas de depresión en niñas, niños y adolescentes

En el contexto del covid, “los índices de depresión y ansiedad en los jóvenes tienden a fluctuar con las restricciones”, afirmó Sheri Madigan, una de las autoras del estudio. Agregó además que “estar socialmente aislado, alejado de sus amigos, de sus rutinas escolares y de las interacciones sociales ha demostrado ser muy duro para los niños”.

Otra de las autoras, Nicole Racine, dijo respecto de la investigación: “Las estimaciones muestran que uno de cada cuatro jóvenes en todo el mundo experimenta síntomas de depresión clínicamente elevados, mientras que uno de cada cinco tiene síntomas de ansiedad clínicamente altos”.