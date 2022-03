Hábitos: el secreto para un balance perfecto entre vida personal y trabajo

¿Cuántas veces sentimos que nuestra vida puede mejorar, pero no sabemos por dónde empezar? Por eso, aunque suene trillada, una de las claves está en poner foco en las pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia en tu rutina. Nuestros hábitos cotidianos son los que nos acercan o alejan de nuestros deseos y objetivos.

La conquista de uno mismo para lograr aspiraciones es un proceso que debe darse a lo largo de toda nuestra vida. Se trata de cuestionar nuestros propios hábitos y animarnos a salir de la zona de confort para dejar atrás costumbres nocivas y creencias erróneas. La superación personal implica un fuerte compromiso de nuestra parte y también un crecimiento y desarrollo de nuevos comportamientos, ideas o rutinas que te llevarán a tu mejor versión.

Sin embargo, esta autorrealización no debe ser una estrategia única, sino una evolución a largo plazo que va creciendo continuamente. Según Vishen Lakhiani, emprendedor y orador motivacional, no es funcional devorarse un libro en un solo día. Él recomienda dedicarse a la lectura diariamente para que las ideas se construyan y comiencen a ser parte de tu vida. Por lo tanto, tomar conciencia de la importancia que tienen los pequeños hábitos en tu día a día te puede permitir crear, como dice James Clear en su libro “Hábitos Atómicos”, un sistema de cambio real y que perdure en el tiempo.

Lo mismo sucede con la superación personal. Tratar de incorporar un conocimiento nuevo en una sola sesión es una propuesta, como mínimo, arriesgada. De acuerdo con la Universidad de Waterloo, la mayoría de las personas olvidan aproximadamente la mitad de lo que acaban de aprender en una hora, a menos que lo pongan en práctica inmediatamente.

Por lo tanto, la clave es hacer de la superación personal un hábito diario, dedicarle un momento del día para desarrollarnos en algún área que nos interese. Podés destinar 20 minutos a realizar un curso en línea, buscar dormir más y mejor, realizar ejercicios cada vez más intensos o meditar con alguna aplicación o música que te inspire. Estos pequeños cambios en tu rutina, harán que tus objetivos sean más perdurables en el tiempo y, a la larga, parte de tu vida y de tus hábitos “no negociables”.

Queda claro, entonces, que para lograr grandes resultados no necesitamos de grandes acciones sino mejorar un poco todos los días.

El proceso de superación personal se traduce en múltiples beneficios: nos permite conocer nuestras capacidades, mejora nuestras relaciones interpersonales, aumenta nuestra autoestima y nos convierte en personas más optimistas, fomenta nuestra trayectoria profesional y nos abre los ojos hacia un mayor aprecio por la vida.

Retomando a Clear, cabe aclarar que estos beneficios no son inmediatos, por eso es clave trabajar con un sistema para no perder la motivación, porque en este mundo fast-life la falta de resultados rápidos suele llevar a la frustración porque lo que esperamos no sucede cuando queremos.

En “El poder de los hábitos”, Charles Duhigg afirma que los hábitos son una suerte de atajo que sirven para simplificar la toma de decisiones, ya que hacen que nuestro cerebro no gaste energía de más en actividades rutinarias. Por ello es que incorporar hábitos es la manera más efectiva de aprender, practicar, hacerlo simple y actuar.

Claro que incorporar un hábito requiere de voluntad, constancia y paciencia. Pero también les aseguro que se obtienen resultados que muchas veces superarán las propias expectativas.

Te comparto un ejercicio de consciencia sobre hábitos para revisar:

Escribe 3 hábitos para continuar

Escribe 3 hábitos para cambiar

Escribe 3 hábitos para comenzar

Y dos libros que valen la pena leer si quieren profundizar:

Clear, James. 2018. Hábitos Atómicos. Paidós

Duhigg, Charles. 2019. El poder de los hábitos. Vergara

* Patricio Fedio es Conferencista internacional, CEO en Ubuntu Inspire Group y Founder de Top Leaders en Español

TOP LEADERS EN ESPAÑOL es la primera conferencia internacional con los líderes más influyentes del ámbito profesional de Hispanoamérica, cuyo propósito es crear una comunidad de líderes más conscientes y responsables para un mundo más humano y sustentable.