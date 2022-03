Qué empresas millonarias fundó Kimbal Musk, hermano de Elon Musk

Todos solemos hablar de Elon Musk y su fortuna pero poco sabemos de Kimbal Musk. Un hombre de 49 años que comenzó a la par que su hermano y que ha sabido construir una fortuna de varios ceros, convirtiéndose en un gran empresario de Estados Unidos.



Todas las empresas que Kimbal Musk ha fundado

La primera empresa empresarial de Musk fue un negocio de pintura residencial con College Pro Painters en 1994. Ese mismo año, él y su hermano, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, fundaron juntos su primera startup en 1995; la empresa, Zip2, una guía de ciudades en línea que proporcionaba contenido para las nuevas versiones en línea de los periódicos The New York Times y Chicago Tribune.

Esta empresa se vendió a Compaq por unos 300 millones de dólares cuando Kimbal Musk tenía solo 26 años. Después de este gran acierto, invirtió en varias empresas jóvenes de software y tecnología. Incluso fue uno de los primeros inversores en la empresa de su hermano X.com, dedicada a los servicios financieros en línea y pagos por correo electrónico

Más adelante X.com se fusionaría con PayPal y en octubre de 2002 fue adquirida por eBay por 1500 millones de dólares en acciones.

Fue miembro de la junta directiva de Chipotle y en el 2004 también cofundó la cadena de restaurantes The Kitchen, un grupo de restaurantes que hace hincapié en las prácticas alimentarias sostenibles y basadas en la comunidad.



El grupo de restaurantes Kitchen ahora abarca más de 10 restaurantes en Boulder, Denver, Fort Collins, Chicago y Memphis, todos en Estados Unidos.

En el 2011 encaró The Kitchen Community, una organización sin fines de lucro a través de la cual se les enseña a los niños a comprender los alimentos, la alimentación saludable, las opciones de estilo de vida y el medio ambiente a través de planes de lecciones y actividades que se vinculan con el plan de estudios escolar existente, como matemáticas, ciencias y alfabetización.

Kimbal Musk cofundó Square Roots en el 2016, una empresa enfocada en reducir el desperdicio de alimentos, y que fue calificada como una de las empresas emergentes más prometedoras de 2019.

Este empresario ha aparecido en publicaciones importantes como The New York Times,CNN, The Wall Street Journal, Fast Company, WIRED,Chicago Sun Times, CBS News, Business Insider y Entrepreneur Magazine. Fue nombrado Empresario Social Global del Año 2018 por el Foro Económico Mundial. Kimbal Musk también forma parte del directorio de Tesla y SpaceX.



¿Conocías todas las empresas del hermano de Elon Musk?