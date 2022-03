Empezó el Censo 2022 y los ciudadanos se quejan por un derecho vulnerado

El miércoles 16 inició el Censo Nacional 2022 de manera virtual, el cual puede completarse a través del sitio oficial. El formulario online estará disponible hasta las 8:00 de la mañana del 18 de mayo, día en que los censistas irán a los hogares y pedirán un código alfanumérico para corroborar que el censo fue realizado de manera online. Quienes no lo completen por medio de la página web tendrán que hacerlo de la manera tradicional.

Miles de personas ya completaron el censo y otras tantas se manifestaron en contra del pedido del DNI al momento de generar un código único de la vivienda. Es decir, antes de llenar el formulario hay que generar un código con el número de identidad nacional, lo que habilita a los ciudadanos el acceso al censo. Asimismo, debajo de los casilleros para completar, hay una aclaración que dice que el DNI no será almacenado en sí mismo, sino que, es un dato que se pide simplemente para confirmar que es un humano quien lo está completando.

Censo Nacional 2022.

El Indec respondió a varios medios que el número de DNI no es utilizado para el censo, como tampoco el apellido aunque ambos datos se solicitan al llenar el formulario web. Marco Lavagna, titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), explicó en el programa radial “La García”, transmitido en AM750 que el DNI no forma parte del formulario censal. “Lo que sí se pide es el nombre, solo el nombre de pila. Solo una de las personas que complete el censo digital va a poner el DNI porque es la forma que tenemos de chequear que se trate de una persona humana y adulta, mayor de 14 años -que es lo que requiere el censo. Ese dato no queda registrado en ningún dato, simplemente se chequea y se borra. El censo es anónimo”, aclaró el funcionario.

Un gran número de usuarios de la red social Twitter expresó su malestar con respecto al pedido del documento de identidad e incluso la Fundación Vía Libre, originaria de Córdoba, presentó ante la justicia un recurso de amparo para preservar la privacidad y el anonimato en la realización del Censo Nacional 2022. Apelando al Habeas Data, esta organización exige que se protejan los derechos esenciales de la ciudadanía y se retire el DNI del formulario.