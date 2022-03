Hoy comienza el Censo Nacional 2022: ¿quiénes deben completar el formulario

Desde hoy, se podrá acceder al cuestionario digital correspondiente al Censo Nacional 2022 a través de una computadora, teléfono celular u otro dispositivo electrónico. Una vez completado el formulario, el sistema genera un comprobante de realización que deberá ser presentado al censista que concurra al domicilio el 18 de mayo, cuando se realice el registro estadístico de modo presencial en simultáneo en todo el país.

Por primera vez en la historia, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que abarcará más de 15 millones de viviendas y más de 46 millones de personas en todo el país, tiene una modalidad mixta. Los ciudadanos podrán optar por completar el formulario que consta de 61 preguntas de manera virtual o realizarlo de manera presencial el 18 de mayo.

La elección de la opción online no exime que todos deban estar en sus casas el día del Censo presencial ya que deben presentar el código alfanumérico de seis dígitos generado a través de la web al censista que visite el domicilio. En ese sentido aclararon que la opción virtual tiene como objetivo ahorrar tiempo a la población y a los censistas. Además, desde el organismo conducido por Marco Lavagna explicaron que, gracias a esta opción, será posible contar con información procesada de manera más rápida.

En esta oportunidad, a los 3 meses estará disponible una estimación preliminar de las tasas básicas (por sexo, hogar y localidad) y los primeros datos definitivos estarán listos a los 8 meses de concluido el censo y dentro de unos 18 meses, la totalidad de la información.

Detalles del cuestionario

El cuestionario online consta de 61 preguntas que deberán ser respondidas por una persona en nombre de todos los habitantes de la vivienda, por lo que se recomienda "congregar a todo el conjunto familiar" al momento de completar los datos para que se cumpla el objetivo de "contar, sin omitir ni duplicar, a todas y a cada una de las personas", explicaron desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las 61 preguntas tienen como objetivo obtener información estadística para diseñar políticas públicas esenciales en diversos ámbitos, del total, 24 están relacionadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población.

Con eje en el reconocimiento de la diversidad de la población argentina, se incorporó una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y se amplió el alcance de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes) a toda la población.

Entre las críticas realizadas al formulario, se encuentra la denuncia por parte de las organizaciones Wunderman Thompson Argentina y Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) ya que el cuestionario no incluye a personas con síndrome de Down. Según explicaron, no hay información suficiente para que el Estado las reconozca ni garantice sus derechos, como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El gobierno nacional habilitó la línea gratuita 0800 345 2022 para responder dudas sobre el censo, que estará disponible de lunes a viernes de 6 a las 24, y sábados y domingos, de 9 a 21.