La curiosa omisión de Alberto Fernández que generó indignación en redes sociales

El presidente Alberto Fernández habló durante más de una hora y media este mediodía en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El mandatario habló sobre una cantidad de temas, pero algo llamó la atención y generó indignación en redes sociales.

Lo que molestó a una gran cantidad de usuarios es que Fernández no haya mencionado en ningún momento la difícil situación que atraviesa Corrientes como consecuencia de los incendios que se vienen registrando hace varios días en la provincia.

"Ni una palabra", escribió la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con un mapa en el que se resaltaba la provincia de Corrientes.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada también se sumó a las críticas contra Fernández. "El presidente promete plantar nuevos árboles pero no habla de los que se queman en Corrientes. Menciona el cuidado al medioambiente pero no priorizó el tratamiento de la Ley de humedales. Hay que ponerse en acción. No alcanza con el relato y decir que “si a la Ley” en campaña", escribió en su cuenta de Twitter.

"Terminó el discurso de Alberto. Habló una hora y media y no hubo una sola referencia a los incendios en Corrientes. Ni una. Eso es Alberto. Eso es su gobierno. Eso es el kirchnerismo", se quejó el periodista Carlos Eguia.

"La falta de mención a Corrientes es llamativa. Pero no tanto si se mira lo que hizo el Gobierno durante los incendios: estuvo ausente en los hechos y también en el discurso", se sumó el periodista de La Nación Diego Cabot.

"Fernández se olvidó de los damnificados por los incendios de Corrientes. En el discurso también", ironizó otro usuario, indignado con la curiosa omisión del mandatario.

Desde el sector agropecuario también se alzaron algunas voces en contra del discurso de Fernández, quien destacó la importancia del sector, pero no hizo ninguna mención a los incendios de Corrientes.